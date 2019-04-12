媽每天「照顧別人家的狗」　14歲汪暖心體諒：她為了養我

▲14歲老汪體諒狗褓姆媽媽。（圖／網友Angel Chiang授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

新北板橋的網友Angel Chiang是一名居家狗褓姆，幾乎每週都會有不同的狗狗來到家裡寄宿，不過，其實米格魯「可樂」才是家中的汪老大，14歲的牠非常懂事成熟，即使看到馬麻手中抱過一個又一個汪星人，牠也從不會任意吃醋發脾氣，反而願意和新朋友分享一切，因為牠知道那是媽媽的工作，全是為了照顧自己。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲可樂雖然14歲了，但身體仍非常健壯。

馬麻Angel Chiang表示，其實自己原本是一位導遊，但是近兩年旅遊業不景氣，加上可樂越來越老了，她深思熟慮後決定要多花一些時間陪伴毛孩，正好本身又非常愛狗，於是她毅然決然轉行在家當全職狗褓姆，不僅能賺錢也能無時無刻陪著可樂，原本還擔心孩子會不會和其他狗狗吃醋，沒想到牠非常大愛！

「我的媽媽可以跟人家分享，我的床可以跟人家分享，我的零食也可以跟人家分享，只要你們吃不下的東西給我就好了。」每當寄宿的狗狗來家裡，可樂總是能和牠們和平共處，從來不會爭寵吃醋，也不會隨便找汪吵架。寵物溝通師曾表示，可樂知道這是媽媽的工作，為了要照顧牠才做的，所以牠必須體諒，要乖乖的才行。

▲可樂會和其他狗狗分享牠的所有東西。

一旦看到家裡來了客人，可樂就會主動出來接客、送客，雖然已經14歲了，但仍頭好壯壯，就連醫生都說，牠的牙齒健康得根本不像14歲，可見媽媽照顧得非常好！此外，可樂其實非常愛吃，只要有食物在眼前，要牠做什麼都可以，因此連毛孩聞之喪膽的醫生牠也不怕，因為看完醫生有零食可以吃啊！

▲可樂超喜歡漂亮女生，一看到就立馬貼上去。

回憶起和可樂相遇的那天，Angel Chiang說，那時候「領養代替購買」的口號還不盛行，有一天她在士林夜市看到了1隻巧克力色的米格魯，第一眼就覺得很有緣分，因此就帶回家了。當時的牠才58天大，回家後整天嗚嗚叫哭泣，搞得媽媽整晚沒睡，於是她隔天馬上回去詢問寵物店。

▲可樂還會迎接和歡送客人。

這時老闆拿了一塊布給她，並表示小狗一定是想媽媽了，而那塊布上有家人的味道，回家後搭配象徵心跳聲的鬧鐘，就能慢慢改善小狗哭鬧的情形，沒想到小可樂真的就這樣漸漸習慣了。但真正的考驗卻還在後頭，由於寵物店的狗都是近親繁殖，在可樂4歲時就得了白內障，且身體非常不好、不斷生病，不過，在媽媽細心的照顧下，現在的可樂甚至比同齡的狗狗還要健康，可見只要用心，每一個毛孩都可以活得很漂亮！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲可樂：馬麻辛苦你了♥

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