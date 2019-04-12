台鐵站務員化身超級奶爸　送養8毛孩開「暖心3條件」1200人讚爆！

＊送養狀況：目前已送出6隻幼幼，尚有2隻黑色妹妹等家中。



記者吳鎮良 ／花蓮報導

感謝有你們！上月在花蓮和仁車站附近，突然出現一群剛出生的毛小孩，8隻小幼幼經常跟在狗媽媽身邊，有時甚至會在站內及鐵軌上「現蹤」。站務人員發現後，急忙上前將狗狗們抱離，還集資購買狗糧餵養、幫浪浪們找家。愛狗人士許伊森得知後，在網路上協助貼出認養文，並且開出3項條件，而條件的內容也讓1200人讚爆！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

愛爸許伊森日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出11張照片和1段27秒的影片並說道，「北迴線花蓮和仁車站的站務同仁們，並未驅趕這一家老小9犬，反而妥善安置並兼顧站內人車安全，同時積極尋求幼犬送養及狗媽抓紮的協助，為各界做了尊重生命的最佳示範。」

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▲台鐵站務員和愛爸許伊森抱著浪浪們一同合影。（圖／有點毛毛的／愛狗人士許伊森提供。）

▲台鐵站務員抱毛小孩過鐵軌的照片曝光後，迷倒一票女網友。（圖／有點毛毛的／愛狗人士許伊森提供。）

照片中，8隻僅僅出生62天的小毛孩被台鐵站務員抱在懷裡，一臉愛睏又想吃的表情讓人看了忍不住笑出聲來。而影片中可以看到，小幼幼們一起乖乖地坐在月台上，臉上一直掛著燦爛的笑容，其中有一隻只要看到鏡頭在拍，就會一直搖著尾巴，超會搶鏡頭！

許伊森表示，「這些狗狗春節期間出生，至今約62天大，米黃／黑色各4隻（昨天送出一黑公，預計週六再送2隻到台北)，公母都有，已體內驅蟲完畢。別看幼犬們髒髒全身沾滿泥土、鬼針草，帶回家整理乾淨，絕對煥然一新、脫胎換骨。」此外，許伊森也在貼文後方註解，「拒當工作犬、鍊養籠、養顧果園工廠」，凡認養人有滿足以上3點的其中一項，一律都拒絕。

▲浪浪們和狗媽經常在鐵軌上遊走。（圖／有點毛毛的／愛狗人士許伊森提供。）

▲幼幼們超可愛！（圖／有點毛毛的／愛狗人士許伊森提供。）

這則送養文陸續也被分享到「米克斯傳奇」、「花蓮人」社團，目前已累積1千200個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言表示，「可愛的毛寶」、「多謝花蓮和仁車站的站務同仁！！因為你們，牠們才有幸福的機會！」、「好棒的站務人員！謝謝你們」、「很讚的和仁車站人員」、「有愛心就有福報」、「您們是生命教育最好最棒的典範，謝謝您們」、「希望狗狗們都能找到愛他們的新家」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲2隻乖巧又漂亮的毛孩還在等家喔！（圖／有點毛毛的／愛狗人士許伊森提供。）