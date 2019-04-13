捕蠅紙黏到麻雀！「報明牌」連中3彩　宮主沒簽放生竟遇奇事

▲李思儀發現有隻麻雀被黏在捕蠅紙上動彈不得。（圖／宮主李思儀提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「我是要捕蒼蠅，不是你。」台南西港清虛宮宮主李思儀3日早上推開廟門，驚見一隻小麻雀被黏在捕蠅紙上，趕緊上前搭救放生。神奇的是，有網友推測這隻麻雀的出現代表明牌「13號」，後來台彩竟連2天都開出同號碼。此外，宮內蒼蠅數量更神奇地變少，讓李思儀感覺這之中或許都有關聯。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李思儀受訪時表示，當天她跟平常一樣開廟門，但一進門就看見捕蠅紙上除了一堆蒼蠅，還黏到了一隻麻雀，「一開始很擔心鳥會死掉！」她趕緊上前幫忙，但麻雀因緊張不斷掙扎，李思儀只好輕撫牠的頭，並告知「我是要幫你」，神奇的是，鳥兒竟因此安靜下來、不再亂動，這也讓她感覺「鳥真的有靈性」。最後她小心翼翼將鳥兒從捕蠅紙上剝下來放生，「牠也很正常的飛走，幸好沒受傷。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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有趣的是，她將黏到麻雀的照片po上臉書，引發熱議，有網友就說，這是在報明牌「13」。李思儀解釋，因為鳥展翅看起來像3，所以代表3，然後一隻鳥代表1，加起來就是13，「但我沒興趣（簽），我比較喜歡認真賺錢。」不過，神奇的是，台灣彩券當晚及隔日的3種彩都開出13號，令親友們嘖嘖稱奇。

清虛宮恭奉主神太上老君，還有九天大聖、禮老將軍、天虎將軍4位神祉，神明約2年多前降旨指示到西港建廟，2月24日才正式移駕入火安座。因為附近有雞舍，所以蒼蠅很多，李思儀只好每天在宮內放捕蠅紙捕蒼蠅。但神奇的是，自從救了小麻雀，蒼蠅數量突然明顯減少，讓她忍不住懷疑2者之間的關聯性。

李思儀說，其實像這樣印象深刻的大小事滿多的，但就是因為看過太多無法解釋的事件，才讓不迷信的她信仰更堅定。她舉例，有次犯小人，工作不順、錢進不來，遇到很多問題和阻礙，在神明指示下，準備雞蛋、肉、零錢和13支香，到3間廟求虎爺幫忙，「拜完3間廟的當晚，我就夢到一塊木頭上面寫虎爺，在夢境中我就下意識跪拜，然後聽到老虎哄叫聲......說也奇怪，整個運勢明顯改善，工作也開始順利。」

▲清虛宮附近有雞舍，所以蒼蠅非常多。