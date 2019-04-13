ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

捕蠅紙黏到麻雀！「報明牌」連中3彩　宮主沒簽放生竟遇奇事

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲捕蠅紙黏到麻雀！「報明牌」連中3彩　宮主沒簽放生竟遇奇事。（圖／宮主李思儀提供）

▲李思儀發現有隻麻雀被黏在捕蠅紙上動彈不得。（圖／宮主李思儀提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「我是要捕蒼蠅，不是你。」台南西港清虛宮宮主李思儀3日早上推開廟門，驚見一隻小麻雀被黏在捕蠅紙上，趕緊上前搭救放生。神奇的是，有網友推測這隻麻雀的出現代表明牌「13號」，後來台彩竟連2天都開出同號碼。此外，宮內蒼蠅數量更神奇地變少，讓李思儀感覺這之中或許都有關聯。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

李思儀受訪時表示，當天她跟平常一樣開廟門，但一進門就看見捕蠅紙上除了一堆蒼蠅，還黏到了一隻麻雀，「一開始很擔心鳥會死掉！」她趕緊上前幫忙，但麻雀因緊張不斷掙扎，李思儀只好輕撫牠的頭，並告知「我是要幫你」，神奇的是，鳥兒竟因此安靜下來、不再亂動，這也讓她感覺「鳥真的有靈性」。最後她小心翼翼將鳥兒從捕蠅紙上剝下來放生，「牠也很正常的飛走，幸好沒受傷。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

有趣的是，她將黏到麻雀的照片po上臉書，引發熱議，有網友就說，這是在報明牌「13」。李思儀解釋，因為鳥展翅看起來像3，所以代表3，然後一隻鳥代表1，加起來就是13，「但我沒興趣（簽），我比較喜歡認真賺錢。」不過，神奇的是，台灣彩券當晚及隔日的3種彩都開出13號，令親友們嘖嘖稱奇。

清虛宮恭奉主神太上老君，還有九天大聖、禮老將軍、天虎將軍4位神祉，神明約2年多前降旨指示到西港建廟，2月24日才正式移駕入火安座。因為附近有雞舍，所以蒼蠅很多，李思儀只好每天在宮內放捕蠅紙捕蒼蠅。但神奇的是，自從救了小麻雀，蒼蠅數量突然明顯減少，讓她忍不住懷疑2者之間的關聯性。

李思儀說，其實像這樣印象深刻的大小事滿多的，但就是因為看過太多無法解釋的事件，才讓不迷信的她信仰更堅定。她舉例，有次犯小人，工作不順、錢進不來，遇到很多問題和阻礙，在神明指示下，準備雞蛋、肉、零錢和13支香，到3間廟求虎爺幫忙，「拜完3間廟的當晚，我就夢到一塊木頭上面寫虎爺，在夢境中我就下意識跪拜，然後聽到老虎哄叫聲......說也奇怪，整個運勢明顯改善，工作也開始順利。」

▲台南西港「清虛宮」4月3日上午被宮主李思儀發現，有一隻小麻雀被黏在捕蠅紙上動彈不得。（圖／李思儀授權，下同）

▲清虛宮附近有雞舍，所以蒼蠅非常多。

關鍵字： 西港清虛宮宮主麻雀蒼蠅台南

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛..

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：..

4歲妹畫「最想養的寵物」被當驢子　答案揭曉後連本尊..

主子認真臉教兒子「撕壁紙」 　貓奴目睹傻眼：房子是..

哈士奇「冷氣太冷」吹到感冒　網友傻眼笑翻：這隻一定..

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想..

影／超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

媽騎小折「遛巨大神獸」　路人建議：乾脆直接騎牠就好

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「..

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛..

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭..

垂耳貴賓見食物秒變小飛象　超萌殭屍跳3下「耳朵當機

9歲慈祥柴被摸頭用力憋嘴　露出「不失禮儀的微笑」笑..

有人溺水！萌柴緊張狂吠求救　 把拔傻眼：人家只是在..

陌生人測試 ！摸頭、玩耍都行　拍屁屁秒哈氣豆漿：跟..

一瘦一胖「大小柴屁」同步扭扭網友笑翻：自己養跟阿嬤..

綠蠵龜背部爆裂慘死八里　沿岸海巡淚：貨輪螺旋槳擊斃

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網..

孔雀開屏聽到「呼呼」小碎步呆萌轉身　網驚：牠真的聽..

咬我就咬回去！他伸手進柵欄摸母獅　下秒手臂差點被扯..

好療癒！「粉色深海怪物」狂咬鱷魚屍體　影片曝光破1..

捕蠅紙黏到麻雀！「報明牌」連中3彩　宮主沒簽放生竟..

攝影老師「抓螢火蟲」放生給學員拍！　遭阻止還嗆：螢..

影／柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫..

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」..

獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新..

獰貓變小寶寶「嘖嘖嘖吸手指」到迷茫　厚實貓掌踏踏萌..

扶拉格透可／貓咪也會「壓力禿」　舔毛舔到「沒有毛」

蔡英文嗆無視大陸威脅　國民黨：民進黨才是賣台無能政..

好像到了日本！台南巷弄日式小店　咖哩配蛋包飯超邪惡

孔雀開屏聽到「呼呼」小碎步呆萌轉身　網驚：牠真的聽..

感情糾紛高雄街頭大戰　新男友拿出武士刀…舊男友掏出..

快艇進第二輪1賠100美元　近30年季後賽最被看衰..

NBA季後賽大爆發　外媒點名這3人是潛力股

李毅遭驅離！　大陸主持人：台灣一提武統失去言論自由

狂開39槍狠殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠..

國中硬聯／排名賽三民邱鑫投打發威　創隊史最佳拚第5

盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過台..

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

母貓每天門口叫　搞懂原因：來面..

好暖！喵媽產後虛弱　喵爸深情一..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

母貓每天門口叫　搞懂原因：來面..

好暖！喵媽產後虛弱　喵爸深情一..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

私生活曝光！護國神犬排隊健檢　

最新影片

更多

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭：太奸巧

垂耳貴賓見食物秒變小飛象　超萌殭屍跳3下「耳朵當機

9歲慈祥柴被摸頭用力憋嘴　露出「不失禮儀的微笑」笑翻網友

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面