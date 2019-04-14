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人群中找到你！少女金急奔50M「確認眼神」　唯美結局5千人融化

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記者吳鎮良／綜合報導

茫茫人海之中，終於讓我找到你。抖音APP用戶「1955033692」有段影片最近在網路上瘋傳，有隻漂亮的黃金獵犬這晚和主人在外散步時，突然掙脫繩索並且跑到50公尺之外，接著牠在一隻帥氣的黃金獵犬面前止步，搖著尾巴、雙眼緊盯，最後唯美又浪漫的結局也讓網友們直呼，「被閃瞎啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

俞姓網友12日在臉書公開社團轉貼這段視頻，並將林俊傑的經典歌曲《醉赤壁》裡的歌詞稍作改編註解，「確認過眼神，我遇上對的狗。」畫面中可以看到，清秀的少女阿金從車群當中急忙跑出來，一旁路人聽到後方主人的呼喊聲，正要幫忙抓住，沒想到牠走到一處階梯前，便停下了腳步。

阿金急奔確認眼神，唯美結局超閃！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

▲母阿金從人群、車群中急奔。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

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阿金急奔確認眼神，唯美結局超閃！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

▲一見面就主動地給對方一吻。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

原來有隻帥氣的公阿金站在階梯上，當牠看到前方這位「小美人」也被牠的美豔所吸引，緩緩地走下階梯。只見牠們倆一高一低的凝視對方且不發一語，彷彿是在用眼神做溝通，搖擺的尾巴也似乎透露了內心的好心情，最後女方抬頭向心上人索吻的畫面，也讓周遭的人看了哈哈大笑。

阿金急奔確認眼神，唯美結局超閃！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

▲紳士的阿金看似不動聲色，但尾巴卻狂搖。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1955033692」）

這則充滿粉紅泡泡的影片目前已累積將近5千個按讚數，200多名網友看了都留言說，「一眼瞬間」、「在一起吧！」、「有考慮過主人的感受嗎哈哈」、「連狗都有另一半了」、「好想玩他們的尾巴」、「第一眼就知你是我的❤」、「最後...雙方狗主人在一起了」、「好羨慕喔！第一次見面就親人家」、「天啊～好有愛啊」、「奔跑過去卻步向前鼻子碰鼻子～太可愛了」、「一段美麗的愛情故事」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬抖音少女金眼神

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