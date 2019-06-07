黃金獵犬坐後座露「悲情苦瓜臉」　臭臉真相笑翻12萬人

在 Instagram 查看這則貼文 Webster（@webster.the.golden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 下午 3:21 張貼

寵物小組／綜合報導

歡樂時光過得總是特別快。美國南加州有隻黃金獵犬韋伯斯特（Webster）這天在坐車時，臉上露出一副超悲情苦瓜臉，並且不發一語的望著窗外，似乎受到什麼委屈一樣，飼主將愛犬的模樣悄悄地錄下且分享到社群媒體，不到一天就累積52萬次的觀看次數，而阿金臭臉的真相更是笑翻12萬名網友！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Instagram用戶「webster.the.golden」在一天前PO出這段視頻並註解，「嘟著嘴，因為假期結束了。」畫面中，黃金獵犬韋伯斯特一臉難過的坐在後座，雙眼痴痴地瀏覽外頭的風景，似乎想牢牢記住眼前的景象；只見牠全程雖然都沒發出聲，但悲傷及不捨的心情全表露在臉上。

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▲阿金坐在後座不發一語，心情似乎很差。（圖／翻攝自Instagram用戶「webster.the.golden」）



在 Instagram 查看這則貼文 Webster（@webster.the.golden）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 3 日 上午 8:02 張貼

透過IG@webster.the.golden上的動態可以得知，原來飼主幾天前帶著愛犬來到南加州渡假，幾乎天天都會去海邊玩耍，阿金韋伯斯特在這裡又是玩沙、又是玩球，甚至還認識新朋友，每張照片中的牠臉上都掛著燦爛的笑容。

這段影片日前被IG寵物粉專轉貼分享，不到一日就有12萬名網友按讚，許多人看完都打趣地留言笑說，「這是我每天在地鐵上的模樣」、「阿金表情真的很豐富耶」、「哈哈哈這表情太悲了吧」、「現在就讓牠回去玩吧」、「這眼神讓人看了真的很心疼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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