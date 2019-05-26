柴衝草叢解放留給「牠」驚喜　媽：有想過別人感受嗎？

▲壓到蝸牛先生了啦！（圖／Instagram@qqlin0720授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「林小Q」回家前衝到草叢旁解放，正當馬麻去撿便便時卻嚇了一跳，因為愛犬的排泄物不偏不倚地落在蝸牛身上，而闖禍的林小Q則在一旁用眼神示意奴才快撿屎回家，馬麻黃淇淇苦笑說，「你有想過蝸牛的感受嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲林小Q：人家下次會多注意的QQ。

馬麻在臉書社團「柴犬司令部」寫道，「剛剛帶兒子去散步，要撿便便時嚇到我了，怎麼沒有尊重人家！」只見林小Q正中紅心解放在蝸牛身上，讓馬麻嚇到差點昏倒，而惹禍的林小Q只想趕快回家吹冷氣，似乎不曉得自己剛釀成的糗事！黃淇淇也提到，「當下趕緊拿濕紙巾擦拭蝸牛身體，並幫牠移位到乾淨的地方，希望蝸牛先生可以不要介意。」

▲汪：我的招牌笑容。

網友們看完照片後紛紛笑噴表示，「跪求蝸牛陰影面」、「蝸牛表示：我睡好好的也要拿屎砸我家門」、「壓到人家的房子了」、「出門遇到屎」、「蝸牛：讓偶屎了吧哈哈！」、「笑死天上掉下來的禮物」、「蝸牛 : 我也是醉了」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲爸拔馬麻都很疼愛林小Q喔！

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