聽「ＸＸ」秒裝暈癱軟　14KG汪被扛上樓：我不依啦..

▲老闆：誰來救救本汪啊！（影／網友林小玲授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「老闆」聽到關鍵字「洗澡」就會開始耍賴，先是跑給人追，最後玩起撿屍遊戲倒地裝死叫不醒，無奈招數起不了作用，只好狗生無望地被家人抱上樓面對。馬麻哭笑不得地說，「每次洗澡就好像打仗一樣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：人家不依啦！

馬麻在臉書社團「米克斯傳奇」寫道，「你有沒有這麼討厭洗澡，每次一定要連拖帶拉，最後用抱的，你不知道你14公斤很重嘛！」畫面中可見，老闆聽到洗澡後，四肢腳軟癱在地上賴皮，途中馬麻輕拍、左右搖晃都叫不醒牠，只好將牠一把抱起強制帶上樓，老闆眼神死的模樣笑翻許多網友。

▲老闆：人家不要洗澡QQ。

影片上傳後，釣出許多相同經驗的網友，「我們家的曾經離家出走3小時只因為要洗澡」、「們家的25公斤也不愛洗澡」、「狗狗可以聽不懂、坐下、握手，但一定要聽懂洗澡！」、「我家一聽到洗澡二字，就一臉錯愕地走進浴室，狗生一片昏暗！」、「笑死！有這麼討厭？」、「我家也不愛 硬要拖著。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲憂鬱臉老闆！

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