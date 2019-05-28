母女開心玩球...法鬥爸躺床「對下體彈吉他」　400人笑歪：老司機！

記者吳鎮良／綜合報導

這個動作...根本就是老司機阿！桃園的飼主張筱佑最近在社群網站上分享一段逗趣的影片，內容是這天她在家時，陪著3隻愛犬一起玩球球，不過遊戲進行到一半時，她發現其中一隻法鬥對球球一點興趣也沒有，而是側躺在自己的床上，對著下體摸阿摸，有網友看了打趣地笑說，「在彈吉他」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主張筱佑27日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並註解，「後面的你在幹嘛？」畫面一開始，法鬥母女倆芋圓、粉粿站在馬麻正前方，頭抬起來且眼神緊緊盯著主人手中的粉紅球球，當牠們一看到球丟出去，全都立刻轉過頭奔向球，咬到之後還會在叼給馬麻，個性十分乖巧。

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▲母女倆專心玩球，老爸獨自在後方玩自己的XDD（圖／粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供，下同）

▲刈包一聽到馬麻的呼叫，立刻停下「手邊動作」。

過程中可以看到，當2隻法鬥在玩球球時，後方的法鬥刈包則在床上趴坐成貴妃姿，頭壓低、目光往下看；仔細一看，牠一隻手撐在床上，另隻手則是在撥弄著生殖器官，彷彿是在彈「空氣吉他」一樣，完全不理會在一旁的母女和主人，看起來相當沉浸於自己的小世界。

▲女兒「粉粿（左）」、老爸「刈包（中）」和媽媽「芋園（右）」。

這段影片陸續分享在「有點毛毛的」和「爆廢公社」社團，目前已累積將近4千名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「牠也在玩球阿XDD」、「小男孩自己的歡樂時光」、「自己玩自己」、「彈琵琶嗎？」、「前面2隻表示：中線快來支援，不要躲在後面玩雞雞」、「自摸！很會唷～」、「以為當背景沒人看到齁」、「後面才是老司機」、「哥玩的東西就是跟你們不一樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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