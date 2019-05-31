小黑被撞癱放任「家門前哀號」…還遭痛毆刺傷　前飼主：沒錢醫

▲小黑剛被救援時全身是傷還癱瘓，現在已經康復。（圖／網友、綠樁動物醫院提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

花蓮有隻小歐告才8個月大，已經歷坎坷、曲折的狗生，牠車禍後骨折、癱瘓，卻被前任飼主以「沒錢醫」為由，放任家在門口獨自掙扎哀號，還因為「太吵」招來不明人士痛毆、刺傷。幸好，愛媽與熱心網友發現之後，將毛孩緊急送醫、手術，汪汪也很爭氣地挺過艱辛復健之路，目前已經恢復行動能力，正在等待永遠的歸屬。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲小黑一度痛到眼睛都歪掉了。

▲小黑利用輔助器具復健。

網友向《ETtoday寵物雲》提到，前飼主仍然每天餵食，卻不帶狗狗去看醫生，任憑牠哭泣，愛媽看不下去才接手救援，「小黑手術後狀況還是非常差，就連翻身都很痛苦，甚至一度雙眼呆滯、斜視。」原本一行人聽從醫師建議，想要前往台北求醫，沒想到毛孩不堪公路曲折顛簸，「才半個小時，牠已經全身抽蓄、吐出黑血，只好折返。」

▲小黑腹部還有被刺的傷口。

▲小黑乖乖趴在地上。

幸好，網友四處打聽、奔走，終於透過「幸福狗流浪中途」找到願意收治的醫院，還有熱心人士犧牲二度蜜月的基金贊助醫療，「3月初到5月底，小黑陸續治療了癱瘓、骨折、營養不良、艾利希體、急性肝炎等症狀，也很堅強地克服心理創傷，現在終於可以自由自在行走了！」

▲小黑長相清秀帥氣！

▲眼神非常無辜。

▲最愛玩你丟我撿！

網友笑著說到，小黑的個性非常親人，喜歡撒嬌討摸，老是跟前、跟後，是個十足的黏人精，但是膽子不大，大家都開玩笑稱牠「俗辣」。汪汪最喜歡玩「你丟我撿」，單純又堅強的模樣惹人心疼，「牠真的是一隻很優良的陪伴犬，希望能夠早日為牠找到家，不論台灣的哪個角落，我們都願意送達。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

►►►若想了解小黑的認養資訊，請洽綠樁動物醫院：（03）836-0850



▲希望堅強的小黑趕快找到家～

▼更多精采影音