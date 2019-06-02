住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

▲日本住持吃飯有「貓貓護法」。（圖／翻攝自Twitter@nasu_chourakuji）

寵物小組／綜合報導

日本栃木縣一名住持每天吃早飯時，都會有4位「貓貓護法」來饋修，讓人吃飯時光變得超忙碌！只見飼主抵抗四面環繞的壓力吃幾口飯，之後就騰出左手餵食毛孩們，畫面溫馨又幸福，這段影片上傳到推特帳號@nasu_chourakuji，立刻在網路上瘋傳！

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影片中住持都還沒坐下，左右護法已經就位守護早餐，不過大家都拿出最高修養，不對桌上的飯菜伸出貓手，但是住持一開動，4位護法也一一就定位置，環繞著人開啟「喵喵喵」討吃模式。貓奴一邊填飽肚子，還得餵愛貓們吃東西，早餐時光忙碌又幸福，這個畫面也讓不少網友超羨慕！

▲貓咪們天天陪住持一起吃飯。（圖／翻攝自Twitter@nasu_chourakuji）

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貓貓護法們陪吃早餐影片上傳後，引來不少網友觀看轉發，也有人逗趣留言，「這龍椅太威猛了」、「椅子表示：每天重訓日常」、「學佛的貓不會變壞」、「雙喵寶椅 哪裡買？」、「還好不是養哈士奇」、「吃個飯壓力好大」、「這個有禮貌程度100分」、「加熱式貓咪扶手椅」。

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