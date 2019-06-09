貓玩「打地鼠」超萌...咚咚咚狂敲卻不抓！　歪頭滿臉問號：怎麼玩

▲貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

苗栗三花貓「妞妞」這天正在打地鼠遊戲，但牠似乎忘記詳閱使用說明書，導致牠將老鼠弄出來後卻不會伸手抓，只是默默地「咚咚咚」一直按，呆萌舉動十分可愛！飼主將這段畫面上傳到臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部，引來不少網友笑翻直呼，「在打摩斯密碼？」

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▲妞妞玩打地鼠遊戲正面超萌。

從影片中可以看到，妞妞坐在遊戲機前面，伸出一手嘗試要玩抓地鼠遊戲，只見牠將老鼠敲出來後又默默地放回去，接著不斷重複一樣的動作，嬌小的背影歪著頭滿滿的大問號，看來牠似乎還沒掌握訣竅，只能呆萌地一直敲，希望可以早日找到破綻把老鼠弄出來！事實上，妞妞是隻非常好動的貓咪，玩逗貓棒或是雷射筆都十分地激動，只有在玩打地鼠時特別淡定，非常地逗趣。

▲妞妞目前尚未成年，處於好動的年紀。





▲妞妞家中還有虎斑貓小夥伴陪牠一起玩。

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影片被上傳後，立刻有不少網友被妞妞玩遊戲的背影萌翻，也有人逗趣留言，「奴才趕快去打地鼠啊」、「 這喵ㄉ智商我有點堪憂」、「好斯文的玩法啊」、「玩到歪頭貓咪問號？」、「 懷疑貓生哈哈哈」、「os：好無聊沒人陪我玩⋯」、「他有在研究，改天就會自己做來玩了」、「牠在打電報傳給貓星球」。

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