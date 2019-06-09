ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓玩「打地鼠」超萌...咚咚咚狂敲卻不抓！　歪頭滿臉問號：怎麼玩

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供）

▲貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

苗栗三花貓「妞妞」這天正在打地鼠遊戲，但牠似乎忘記詳閱使用說明書，導致牠將老鼠弄出來後卻不會伸手抓，只是默默地「咚咚咚」一直按，呆萌舉動十分可愛！飼主將這段畫面上傳到臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部，引來不少網友笑翻直呼，「在打摩斯密碼？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供）

▲妞妞玩打地鼠遊戲正面超萌。

從影片中可以看到，妞妞坐在遊戲機前面，伸出一手嘗試要玩抓地鼠遊戲，只見牠將老鼠敲出來後又默默地放回去，接著不斷重複一樣的動作，嬌小的背影歪著頭滿滿的大問號，看來牠似乎還沒掌握訣竅，只能呆萌地一直敲，希望可以早日找到破綻把老鼠弄出來！事實上，妞妞是隻非常好動的貓咪，玩逗貓棒或是雷射筆都十分地激動，只有在玩打地鼠時特別淡定，非常地逗趣。

▲▼貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供）

▲妞妞目前尚未成年，處於好動的年紀。

▲▼貓咪玩打地鼠超呆萌。（圖／飼主劉秋蓉授權提供）

▲妞妞家中還有虎斑貓小夥伴陪牠一起玩。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片被上傳後，立刻有不少網友被妞妞玩遊戲的背影萌翻，也有人逗趣留言，「奴才趕快去打地鼠啊」、「 這喵ㄉ智商我有點堪憂」、「好斯文的玩法啊」、「玩到歪頭貓咪問號？」、「 懷疑貓生哈哈哈」、「os：好無聊沒人陪我玩⋯」、「他有在研究，改天就會自己做來玩了」、「牠在打電報傳給貓星球」。

 

▼更多精彩影音

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

1歲巨嬰汪散步遭遊客誤認牛　媽笑：176cm的外表卻很愛哭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哥哥假日賴床！乖乖柴尿意衝腦門　原地抬腿「洩洪」

影／萌喵計畫通！天天路倒廚房騙零食　「受虐」眼神：..

影／真貓真事改編！塞乃喵演出插畫精髓　輕聲呼喊飼主..

遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」..

真的是鵝子！土鵝脖子超符人體工學　「緊緊相依」閃瞎..

別人家的貓！橘喵聽拍床暗示秒現身　「追手」饋頭超塞..

柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

聖上爽躺6月大孕肚　隔肚皮「胎教」小貓奴：快出來幫..

柴穿雨衣秒「當機」！　當模型定格30秒不出門尿尿：..

貓被冷落氣炸！狂刪光6頁文字檔報復　只留下「Xxx..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

貓玩「打地鼠」超萌...咚咚咚狂敲卻不抓！　歪頭滿..

大眼米克斯卸妝變「微笑李榮浩」　千名網友笑噴：百變..

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電..

築了2年大變形！他驚見自家「山洞燕子窩」超傻眼　網..

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

拍端午祝賀圖！　米克斯頭戴肉粽「秒變格格」：水某？

急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

目睹2條「雞蛋粗」大蛇樓梯間交配　大媽：魂都嚇掉啦..

聽到熟悉車聲！彈簧狗跳200CM圍牆　燦笑迎接：歡..

馬麻「睡前摸摸」太溫柔！　浣熊皮蛋不到10秒「直接..

別再相信「只要努力一定會成功」　葉丙成：成功還需謙..

轉盤斷成兩半！遊樂設施運轉中解體　28人遭高速拋飛..

中職／一步之遙　彭政閔今天挑戰張泰山得分王

館長6月底合體郭台銘爬象山　看好他「可能會當選」

《小時光》邢菲完美身材零贅肉　公開三餐這樣吃＋瘦手..

嘉義國際超半程啤酒馬拉松　黃敏惠翁章梁帶頭跑

雲南大理發生森林大火　焰高6米氣溫高風向亂撲救難

端午收假日北上爆人潮！　高鐵宣布再加開2班「全車自..

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：..

托洛威斯基被洋基丟進60天傷兵　腿傷比預期還嚴重

寵物動物熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

這種蟲連塑膠也能吃！死活都能分..

讀者迴響

熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

這種蟲連塑膠也能吃！死活都能分..

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面