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實測希露弟弟最愛哪位家人結局超意外！　「他」非選手卻成MVP

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▲實測希露弟弟最喜歡哪位家人。（影／Youtube「希露弟弟啃雞腿」授權）

寵物小組／綜合報導

不少飼主都希望自己是毛孩的最愛，Youtube頻道「希露弟弟啃雞腿」日前貼出一段決戰影片，飼主雞腿姐弟倆想了解家中寶貝比熊「希露」、貴賓「弟弟」最喜歡哪位家人？只見毛孩們都表現出自己的愛歸屬於誰，不過當神秘人物一出現後，雞腿姊弟就瞬間失寵宣告戰敗！

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▲▼實測希露弟弟最喜歡哪位家人。（圖／Youtube／希露弟弟啃雞腿）

▲弟弟果斷地選擇姐姐的懷抱。

從影片中可以看到，決戰企劃分為三部份，第一關卡是透過「抱抱」來看狗狗們會走向誰，弟弟花不到1秒思考就走向雞腿姐，而希露也直接選擇雞腿，雙方平分秋色。第二局則是看希露、弟弟會先吃誰手上的肉乾，弟弟連看都沒看雞腿一眼，就直直地走向姐姐，而希露也依然堅持自己的愛，選擇雞腿手上的零食。

▲▼實測希露弟弟最喜歡哪位家人。（圖／Youtube／希露弟弟啃雞腿）

▲希露選擇給雞腿抱抱。

由於前面兩關雙方都各有一票，無法分出勝負，因此最後一局可說是決一死戰！這局雙方都拿出牽繩，看狗狗們會選擇想跟誰一起出門玩？首先進行選擇的是弟弟，這次汪還是選擇姐姐，讓姐姐感到超開心！然而就在希露進行實測時，牠卻突然衝出門外，連弟弟也跟著跑出去，原來是牠們最愛的「雞腿爸」出現了！很明顯地希露、弟弟更愛爸爸，因此姐弟倆紛紛宣告認輸！

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希露、弟弟的實測影片上傳後，立刻引來不少粉絲留言，「雞腿爸完勝！」、「弟弟喜歡跟他一樣身材的！相反希露也是...」、「最後一位才是真愛」、「頻道名稱改希露弟弟愛爸爸」、「其實希露喜歡宅宅味」、「果然會認最大的主人」、「雞腿爸MVP」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 狗狗比熊犬貴賓希露弟弟啃雞腿實測

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