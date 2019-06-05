3公斤王錦蛇臟器外露「籠內哭泣」　獸醫師嘆：可以不喜歡但請別傷害

▲王錦蛇臟器外露，遭捕進籠時還哭泣。（圖／臉書粉專「野生動物急救站」提供）

寵物小組／綜合報導

夏日炎炎，不少蛇類也經常出現在山區。南投縣府人員日前帶著一條身負重傷的王錦蛇（又稱：臭青母）就醫時，一臉認真地和獸醫生說，「牠真的在哭！」最後這條重達3公斤的王錦蛇因傷勢過重，就醫後仍回天乏術，事後獸醫師也感慨的說，「許多蛇類就在我們的恐懼下送命。」

臉書粉專「野生動物急救站」4日PO出一則貼文並註解，「『我去消防隊，將牠移到籠子裡，牠就發出哭泣的聲音，牠真的在哭！』縣府的人員帶著王錦蛇走進急救站時，很認真的對我們說。那可能是牠在緊迫時，氣體進出所發出的聲音。」

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獸醫師在檢視時發現，牠的身上有條8至10公分的傷口，皮開肉綻、臟器外露，即使帶牠來的先生和在場的人都希望牠能夠康復再回到野外，但王錦蛇的傷口實在太過嚴重，就連經驗豐富的獸醫師也無力回天。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲蛇類顯少主動攻擊人，如果可以避開，蛇都會選擇盡快離開！（圖／CFP）

帶蛇來的先生難掩失落的說，「好吧！那就讓牠不要那麼痛苦，送牠好好走...」最後大蛇在過量的麻醉劑中永遠睡去。「野生動物急救站」表示，如此的例子每天都在上演，更多的蛇類就在大家的恐懼下送命。王錦蛇是天然的捕鼠器，蛇也是生態系中重要的一分子，不會主動攻擊人，可以不喜歡但請別傷害。

這則小故事不到一日就湧入近8千人按讚，許多人看完都留言說，「人類因為恐懼而傷害動物似乎顯得理所當然，動物因為恐懼而傷害人類就罪該萬死...願人類可以學習同理心」、「人比蛇可怕」、「可以不愛，但不要傷害」、「其實牠比你更怕你，趕走驅離就好了」。

另外也有人分享類似經驗說，「以前阿公阿嬤還在的時候，如果有蛇跑進家裡，都是拿東西驅趕（發出聲響而已），然後默念請土地公把蛇趕出去。老人家說那是一條生命趕出去就好。」、「這陣子回鄕下整理後院時也清出了3條（龜殼花、赤尾青、臭青母），知道的人都叫我殺掉，我也不忍心，只好用蛇夾夾遠一點放生，還被唸萬一咬到人怎辦？ 其實蛇也不喜歡人，也不隨便咬人，只是人的心理害怕就要殺掉牠！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

＊《ETtoday寵物雲》提醒：眼鏡蛇為台灣原生的蛇種，牠們並不會主動攻擊或追逐人。



▼遇到蛇／被蛇咬，怎麼辦？（圖／野生動物追思會授權使用）