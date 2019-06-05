ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3公斤王錦蛇臟器外露「籠內哭泣」　獸醫師嘆：可以不喜歡但請別傷害

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

3公斤王錦蛇籠內哭泣。（圖／臉書粉專「野生動物急救站」提供）

▲王錦蛇臟器外露，遭捕進籠時還哭泣。（圖／臉書粉專「野生動物急救站」提供）

寵物小組／綜合報導

夏日炎炎，不少蛇類也經常出現在山區。南投縣府人員日前帶著一條身負重傷的王錦蛇（又稱：臭青母）就醫時，一臉認真地和獸醫生說，「牠真的在哭！」最後這條重達3公斤的王錦蛇因傷勢過重，就醫後仍回天乏術，事後獸醫師也感慨的說，「許多蛇類就在我們的恐懼下送命。」

臉書粉專「野生動物急救站」4日PO出一則貼文並註解，「『我去消防隊，將牠移到籠子裡，牠就發出哭泣的聲音，牠真的在哭！』縣府的人員帶著王錦蛇走進急救站時，很認真的對我們說。那可能是牠在緊迫時，氣體進出所發出的聲音。」

請繼續往下閱讀...

獸醫師在檢視時發現，牠的身上有條8至10公分的傷口，皮開肉綻、臟器外露，即使帶牠來的先生和在場的人都希望牠能夠康復再回到野外，但王錦蛇的傷口實在太過嚴重，就連經驗豐富的獸醫師也無力回天。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蛇、王錦蛇、大王蛇。（圖／CFP）

▲蛇類顯少主動攻擊人，如果可以避開，蛇都會選擇盡快離開！（圖／CFP）

帶蛇來的先生難掩失落的說，「好吧！那就讓牠不要那麼痛苦，送牠好好走...」最後大蛇在過量的麻醉劑中永遠睡去。「野生動物急救站」表示，如此的例子每天都在上演，更多的蛇類就在大家的恐懼下送命。王錦蛇是天然的捕鼠器，蛇也是生態系中重要的一分子，不會主動攻擊人，可以不喜歡但請別傷害。

這則小故事不到一日就湧入近8千人按讚，許多人看完都留言說，「人類因為恐懼而傷害動物似乎顯得理所當然，動物因為恐懼而傷害人類就罪該萬死...願人類可以學習同理心」、「人比蛇可怕」、「可以不愛，但不要傷害」、「其實牠比你更怕你，趕走驅離就好了」。

另外也有人分享類似經驗說，「以前阿公阿嬤還在的時候，如果有蛇跑進家裡，都是拿東西驅趕（發出聲響而已），然後默念請土地公把蛇趕出去。老人家說那是一條生命趕出去就好。」、「這陣子回鄕下整理後院時也清出了3條（龜殼花、赤尾青、臭青母），知道的人都叫我殺掉，我也不忍心，只好用蛇夾夾遠一點放生，還被唸萬一咬到人怎辦？ 其實蛇也不喜歡人，也不隨便咬人，只是人的心理害怕就要殺掉牠！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊《ETtoday寵物雲》提醒：眼鏡蛇為台灣原生的蛇種，牠們並不會主動攻擊或追逐人。

▼遇到蛇／被蛇咬，怎麼辦？（圖／野生動物追思會授權使用）

▲過度渲染的謠言－關於放生蛇這件事。（圖／野生動物追思會）

▲過度渲染的謠言－關於放生蛇這件事。（圖／野生動物追思會）

關鍵字： 王錦蛇南投臭青母

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

【侑敏頻道】兔寶寶吃西瓜　搶食到臉都歪了直接崩壞！

歐告「剎車不及」高速衝撞鏟屎官 下秒竟落跑...網..

9個月玳瑁小貓遭人殘忍性虐　火燒全身「傷口爬滿蛆蟲..

3公斤王錦蛇臟器外露「籠內哭泣」　獸醫師嘆：可以不..

飢餓柴等到口水狂滴　聽到「好」猶豫了：只有1顆內...

完美示範「溫柔版獅吼」！　威風雄獅擺好架式…一開口..

皮包骨黃狗嚇得夾尾狂吠　救援後秒躺懷裡：快摸摸我～

出門前下大雨！傲嬌二哈等到「耐心值歸零」　雨停後發..

一張圖看出狗狗超偏心！見男友燦笑賣萌　看媽媽就「垂..

前主人染毒癮　瑪爾患腫瘤、失明...媽用愛讓牠變健..

活潑水獺Otto慘倒欄舍　園區悲報：遊客亂丟食物害..

給我吃餅乾！貪吃貓伸手偷抓　被發現「1秒定格」裝乖

快訊／強對流來襲！全台13縣市大雨特報　「花東彰投..

麗豐-KY通過配發12元現金股利　獨家專利奪東京發..

馬英九「密切觀察」黨內初選人選　赴星國簽書會粉絲搶..

影／為了保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」痛苦倒地..

無視車潮…他霸氣盤腿「坐定路中」　網：麻煩蓮花指比..

水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結..

NCC許可大豐等3系統以博斯無限台取代ELEVEN..

台北市商業會訪朝鮮增進交流　參觀平壤金杯運動員綜合..

嘉藥反毒績優　教育部頒獎表揚

亞洲盃男籃資格賽8日抽籤　主客場賽制成最大亮點

寵物動物熱門新聞

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

讀者迴響

熱門新聞

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

媽媽抱別隻貓　吃醋喵氣到罵靠X

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：好餓

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽員工立刻補滿

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面