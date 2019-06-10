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前飼主嫌難教...2月大幼幼遭2度退養　即將送入收容所

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幼幼遭2度退養，即將送入收容所。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Chen提供）

▲可愛的小四眼遭2度棄養，眼見安置期限將到，即將面臨進收容所的命運。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Chen提供）

寵物小組／綜合報導

動保志工每天辛苦救援浪浪，但飼主棄養、退養的事件仍持續發生。愛狗人士Ruby Chen前陣子安置了一隻米克斯小四眼，外型不僅可愛，個性也活潑親人，但即使如此，牠仍遭到2名飼主因「難教」為由而退養，而牠的安置期限也即將到了，眼看就要被送進收容所......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Ruby Chen日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一則貼文並說道，「台中送養的安置期限到了！被人二度棄養的小男孩，如今還是沒人詢問，眼看就要被送入收容所了，拜託大家幫忙分享轉貼好嗎？」後方註解，「前飼主自己沒時間照顧，也尚未做到施打疫苗的責任，嫌小狗叫難教，短短三週在退回來。」

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幼幼遭2度退養，即將送入收容所。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Chen提供）

▲幼幼目前才2個月大，會在尿墊上廁所。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Chen提供）

影片中，可愛的小幼幼原本在籠子裡呼呼大睡，結果一聞到食物的香氣，便立刻張大眼且著急地走出來要吃，完全是名吃貨無誤！接著從後段的影片可以看到，小四眼疑似是吃飽了，躺回籠子中睡得香甜，不論旁人怎樣搖就是搖不醒，真叫人不禁懷疑牠到底是在裝睡還是真睡。

這隻可愛的狗狗目前2個月大，是隻帥氣的小男生，身體已驅蟲也施打了第一劑疫苗，聰明的牠還會在尿墊上廁所喔！Ruby Chen也將這則貼文分享到「有點毛毛的」社團，網友看了紛紛心疼說，「拜託大家轉發分享，明日就要被送進收容所了」、「推推！」、「祈禱找到好人家，拜託」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

‼️台中送養的安置期限到了‼️ 被人二度棄養的小男孩，如今還是沒人詢問，眼看就要被送入收容所了，拜託大家幫忙分享轉貼好嗎 前飼主自己沒時間照顧，也尚未做到施打疫苗的責任，嫌小狗叫難教，短短三週在退回來⋯ 弟弟 二個月大 已驅蟲施打第一劑疫苗 目前也會在尿墊上廁所 #領養代替購買

Ruby Chen 發佈於 2019年6月9日 星期日

關鍵字： 浪浪米克斯送養收容所退養

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