上廁所前跳大便操！哈士奇「鬼叫融合奔跑」　85秒召喚便便降臨

煩死了 要上廁所前置作業那麼多 AB 由芝麻小事都是我的大事發佈於 2019年5月29日 星期三

寵物小組／綜合報導

每隻汪星人上廁所前都有牠自己獨特的「召喚方式」。飼主陳小妮家中有隻哈士奇小女生「芝麻」，個性活潑可愛的牠，每次要大號前都會有很多出頭，這天馬麻將愛犬要上廁所前的「前置作業」悄悄錄下，並且分享在臉書上，超有趣的模樣笑翻許多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳小妮日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」分享這段影片並笑說，「上廁所儀式很多餒，促進腸胃蠕動的概念！」畫面中，有感覺的哈士奇芝麻在房間展開「便前儀式」，不停地在房間內吼叫以及跑來跑去；只見牠跑累了便定格不動，但沒幾秒又開始繞圓圈跑步。

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▲哈士奇芝麻在上廁所前會有「前置作業」。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「芝麻小事都是我的大事」提供）

▲前置作業包含了：奔跑、吼叫、抓抓。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「芝麻小事都是我的大事」提供）

過程中可以看到，芝麻在房內賣力地奔跑，跑著跑著又隨即跳到床上，開始對著床單使出抓抓攻擊，抓完後牠走到了廁所門前，但思考了幾秒，又回頭繼續跑，而且這次跑得比之前還要賣力！大約85秒過後，芝麻才搖著尾巴且小跑步的去召喚便便降臨。

這段影片飼主也有分享在替愛犬創辦的臉書粉專「芝麻小事都是我的大事」，目前已累積7千多次的觀看次數，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈太可愛了」、「在測試主人的手機能不能跟上腳步」、「這是召喚便便所必要的儀式」、「看得我頭好昏喔」、「我家的會跑給我追，還要一直咬著玩具出去」、「好好笑，要做一下腸胃蠕動的運動」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲總算是進廁所了～（圖／有點毛毛的／臉書粉專「芝麻小事都是我的大事」提供）

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