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給浪浪的飼料莫名消失...愛媽見「吃貨兇手」嚇到　上百網笑：收編啦！

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寵物小組／綜合報導

原來你也是名大食怪啊！愛動物的王曉燕平常有餵食浪浪的習慣，每次都會裝一大碗的飼料要給毛孩們溫飽。這天她回到現場準備要收飯碗時，居然看到一名「吃貨生物」正在大啖乾乾，她將影片錄下並分享到網路上，吸引數百名網友熱烈討論，有人還打趣地笑說，「牠也在流浪，收編吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

王曉燕日前在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並註解，「蝸牛吃浪貓的飼料。」畫面中，一隻大蝸牛疑似被乾飼料的香味吸引，爬在飯碗的邊緣上，身體拉長、頭探下去覓食；只見牠在吃飼料時，除了觸角之外，身體一動也不動，一口一口慢慢地享用這頓大餐。

浪浪飼料莫名消失，她見兇手嚇到！（圖／有點毛毛的／網友王曉燕提供）

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▲蝸牛趁浪浪們吃飽後，走去清理剩下的乾飼料。（圖／有點毛毛的／網友王曉燕提供）

影片在網路上曝光後，許多人都在底下紛紛留言說，「牠是浪蝸」「讓牠吃吧～吃不了多少的」「其實牠們食量超級大，以前放院子的飼料每天被吃光，最後才知道是大蝸牛吃的」「天阿！長知識了」「蝸牛是雜食性的，什麼都吃」「我看過蝸牛吃狗大便...」；面對有網友開玩笑的說，「收編了啦！」對此，原PO也急忙回覆，「我不要，是要嚇死我啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 王曉燕浪浪有點毛毛的蝸牛

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