瑪爾濟斯超像小孩！點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：果然是別人家的

記者吳鎮良／綜合報導

別人家的毛孩總是不會讓我失望！飼主許小滋家中有隻可愛的瑪爾濟斯「Kimi」，由於去年在健康檢查時，發現牠的眼睛有個小白點，在醫生的建議下，每天都需要點眼藥水。這天馬麻將愛犬點眼藥水時的「超乖畫面」分享到網路上，網友看了直呼，「果然是別人家的～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主許小滋日前在臉書寵物粉專「Kimi」PO出這段影片，並以狗狗的口吻說道，「媽媽⋯我有乖乖點眼藥水喔！各位朋友也要跟我一樣，藥水滴進去之後要輕...輕...的眨眼喔！好孩子要學起來喔！」

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▲▼瑪爾濟斯「Kimi」點眼藥水的模樣超像小朋友！（圖／有點毛毛的／寵物粉專「Kimi」提供）



影片中可以看到，馬麻幫Kimi的左右兩眼個點完藥水後，雙手捧在狗狗的臉頰兩側；只見汪星人被點完藥水後，立刻乖乖地閉上眼睛，接著沒多久又睜開，一閉一闔之後維持「閉眼20秒」，最後才張開眼睛，乖巧又聰明的行為就彷彿是一名小朋友一樣！

這段影片也有分享在「有點毛毛的」、「瑪爾濟斯家族」，不到一小時就累積數百名網友按讚，許多人看完都超羨慕的說，「好乖好可愛！」、「我家狗早就扭來扭去了」、「我兒子根本不會這樣躺，吃藥都難喂了」、「我家的都甩頭把藥水甩出來」、「別人的狗狗永遠不會讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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