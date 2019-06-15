浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩子

▲小黑狗無辜地望著救援人，不曉得自己為什麼遭受殘忍的對待。（圖／網友蕭彤彤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

苗栗縣公館鄉有隻小黑狗中山豬吊陷阱，無助地窩在登山步道，網友蕭彤彤趕往現場，發現是前幾個月結紮原放的狗狗。小黑狗雖然傷勢嚴重，見到人卻帶著傻傻的笑容忍痛靠近，由於傷口見骨只好截肢保命，所幸在治療過後，體力已經慢慢恢復。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蕭彤彤在臉書寫道，「從來沒那麼自責過，原放那麼親人的倆姐妹，另一隻還下落不明，很氣自己讓你們遭遇那麼可怕的事，很氣自己沒有能力帶你們回家，對不起，真的很對不起，人類很壞、很自私，讓你們連流浪都沒有生存的機會。」

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▲狗狗雖然少了一條腿，但依舊能照常生活、外出散步，只要多加留意脊椎問題和禁止做劇烈運動。

由於狗狗為了掙脫陷阱，一層皮肉被撕扯下來，露出一根根白骨，只好先做截肢手術。蕭彤彤表示，「讓人心疼的是，狗狗被人類傷害卻依然信任，見到人就猛搖尾巴示好，流浪已經很苦了，殘缺讓牠們更難生存下去。」不向命運低頭的狗狗堅強的熬過難關，雖然少了一條腿，卻用微笑來填補身體的殘缺，讓醫療人員相當心疼這親人的孩子，也稱讚牠對生命的渴求與勒性。

▲想領養親人可愛的小黑狗，歡迎臉書私訊「蕭彤彤」喔！

許多人擔心身體殘缺的毛孩，在照顧上會碰上許多考驗，蕭彤彤表示，「牠們與其他狗狗沒有多大分別，即使失去一條腿，依舊可以照常生活、外出散步，多加留意脊椎問題，以及選擇緩步運動，以適當的運動量，去保持正常的身體機能，同時要注意不可做劇烈運動。」她說，「我希望可以幫助這辛苦的孩子，請大家幫幫忙，也希望大眾能更重視流浪動物的議題。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲即使被傷害，狗狗依舊選擇相信人類，看到救援人激動地討摸。

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