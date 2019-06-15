ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩子

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲3隻腳狗狗找家。（圖／網友蕭彤彤授權提供）

小黑狗無辜地望著救援人，不曉得自己為什麼遭受殘忍的對待。（圖／網友蕭彤彤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

苗栗縣公館鄉有隻小黑狗中山豬吊陷阱，無助地窩在登山步道，網友蕭彤彤趕往現場，發現是前幾個月結紮原放的狗狗。小黑狗雖然傷勢嚴重，見到人卻帶著傻傻的笑容忍痛靠近，由於傷口見骨只好截肢保命，所幸在治療過後，體力已經慢慢恢復。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蕭彤彤在臉書寫道，「從來沒那麼自責過，原放那麼親人的倆姐妹，另一隻還下落不明，很氣自己讓你們遭遇那麼可怕的事，很氣自己沒有能力帶你們回家，對不起，真的很對不起，人類很壞、很自私，讓你們連流浪都沒有生存的機會。」

請繼續往下閱讀...

▲3隻腳狗狗找家。（圖／網友蕭彤彤授權提供）

狗狗雖然少了一條腿，但依舊能照常生活、外出散步，只要多加留意脊椎問題和禁止做劇烈運動。

由於狗狗為了掙脫陷阱，一層皮肉被撕扯下來，露出一根根白骨，只好先做截肢手術。蕭彤彤表示，「讓人心疼的是，狗狗被人類傷害卻依然信任，見到人就猛搖尾巴示好，流浪已經很苦了，殘缺讓牠們更難生存下去。」不向命運低頭的狗狗堅強的熬過難關，雖然少了一條腿，卻用微笑來填補身體的殘缺，讓醫療人員相當心疼這親人的孩子，也稱讚牠對生命的渴求與勒性。

▲3隻腳狗狗找家。（圖／網友蕭彤彤授權提供）

想領養親人可愛的小黑狗，歡迎臉書私訊「蕭彤彤」喔！

許多人擔心身體殘缺的毛孩，在照顧上會碰上許多考驗，蕭彤彤表示，「牠們與其他狗狗沒有多大分別，即使失去一條腿，依舊可以照常生活、外出散步，多加留意脊椎問題，以及選擇緩步運動，以適當的運動量，去保持正常的身體機能，同時要注意不可做劇烈運動。」她說，「我希望可以幫助這辛苦的孩子，請大家幫幫忙，也希望大眾能更重視流浪動物的議題。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲3隻腳狗狗找家。（圖／網友蕭彤彤授權提供）

▲即使被傷害，狗狗依舊選擇相信人類，看到救援人激動地討摸。

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯領養棄養浪浪苗栗殘缺山豬吊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

只有3分之1浸到水！　30kg汪「全身浴變半身浴」..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

超商遇見詐騙集團！5隻柴犬「圍成圈討食」　爸笑：又..

見爸媽親熱！單身柴「肉身卡位」在中間：誰允許你們放..

鋪地墊降低爪子聲　汪雙腳一「蹬」飛越　媽：差點笑到..

房內有動靜…媽驚見小偷汪叼「私密物」　她笑：差點報..

影／汪陶醉坐搖搖車…一旁弟弟笑容逐漸母湯　網笑：全..

屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下..

汪合力改造鐵門「自由進出」…燦笑探頭迎接　媽哭：這..

曾反對養貓！嬤「雙掌齊下」花2小時幫金孫拍屁屁：舒..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作.....

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必..

找到喵喵開關！主人用生命揉鼻 橘貓爽到瞇眼定格..

黑汪偷吃蛋糕椅上都是屑屑！被抓包下秒叼玩具謝罪：原..

那是牽繩啦！好奇柴狂繞94要追它　怒追20圈一個回..

真面目曝露！半夜兩腳站立走動　客廳狂跳突被人類抓包..

頭太大惹！鬆獅犬硬走窄縫卡住 「榮浩式囧臉」媽笑..

「真人版泰山」求黑猩猩幫洗頭...卻「玩到長髮打結..

等到不耐煩！主人削水果阿金忙著接果皮　網笑：多餓？

背包露「柯基頭」吐舌度估！　乘客被萌到狂拍、想偷摸

清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：..

直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘..

爸發5張歐告歪照求「選帥」　網點開看笑了：是複製貼..

飛來橫禍！小狗衝出遭重機撞死　騎士摔傷ＰＯ文找飼主

初次見面！　貓被弟弟「口水搔癢」滿臉問號：在幹麻？

浪汪中山豬吊腳掌見骨仍傻笑　她自責：是結紮原放的孩..

斯巴達障礙跑競賽、三色週末賽雙強出擊　柳諭傑三度挑..

距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館東京..

剩下15天...移民署掃蕩非法移工531人　專案結..

北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

逃犯條例修法暫緩　總統府高度關注：港府應確保香港人..

女友生日！他買一束鮮花「停車場給驚喜」　撞見綠爆一..

何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未..

不斷更新／郭嚴文敲安帶動攻勢　4局Lamigo 3..

NASA在火星上發現「星際艦隊」標誌！　影迷興奮：..

NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

寵物動物熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

讀者迴響

熱門新聞

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

奧萬大藍鵲「大戰」阿里山龜殼花

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

橘貓變溫柔巨人　坐著高過牧羊犬

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

黑妹自帶白內褲　一抬腿就好害羞

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

想參加畢典　女兒一句話讓媽無語

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

奴才腿上睡再熟...聽到名字秒抬頭　豆漿瞪大眼睛必回應：怎麼了？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面