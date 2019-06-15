初次見面！　貓被弟弟「口水搔癢」滿臉問號：在幹麻？

▲奇怪的口水搔癢。（影／網友陳宇湘授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台中飼主陳宇湘帶6歲貓咪「咪咪」到朋友家作客，起初小朋友不敢觸摸，在看到馬麻示範後就上前嘗試，時間一久也培養出感情，還上演「口水搔癢」，讓一旁拍攝的飼主忍不住幫愛貓配音「初次見面，你們這是在幹嘛？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲陳宇湘詢問友人才知道，兄弟倆的口水搔癢是平常跟家人間的互動。

陳宇湘接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「咪咪脾氣很好，就算被弄到不耐煩也不生氣，只會跑走離開，是隻有修養的貓咪。」影片中兄弟倆用手碰嘴唇後發出「嘟嚕聲」，接著用幫咪咪搔癢，玩得不亦樂乎，但咪咪似乎不領情，淡定忽略眼前壞掉的人類。

▲喵：我喜歡到處趴趴走！

咪咪個性親人，喜歡坐車還有外出溜達，睡覺時間會自動來討抱，還堅持要有人抱才睡得著，彷彿是長不大的小嬰兒，陳宇湘笑說，「已經6歲了，行為卻像小孩，真拿你沒辦法！」

▲咪咪：完蛋！要被罵了。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」網友們看了紛紛笑說，「騷哪啊！」、「傻眼貓咪」、「貓咪：WTF」、「真的傻眼貓咪了」、「好無奈的貓」、「吸貓的後遺症？」、「這是什麼奇怪儀式」、「吸貓邪教儀式。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲咪咪個性親人，睡覺還要別人抱才睡得著。

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