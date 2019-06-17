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聖上踏浪被嚇爛「神之走位」倒退嚕　網笑翻：敏捷值很滿

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▲聖上踏浪被嚇爛「神之走位」倒退嚕　網笑翻：敏捷點很滿（圖／翻攝自Instagram帳號@travelswithchloe_）

▲Chloe被海浪嚇到瘋狂倒退嚕。（圖／翻攝自Instagram帳號@travelswithchloe_

寵物小組／綜合報導

美國南加州的賓士貓Chloe很活潑，常常和爸媽一起出遊、到戶外探險，這天來到海邊牠好奇地在沙灘上踩腳印，卻被猛然襲來的波浪嚇了一大跳，彷彿按下「快轉鍵」一樣迅速後退，畫面非常滑稽，讓許多粉絲不禁失笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，Chloe正專心地體驗肉球碰到沙子的觸感，一步一步踏下腳印，四處張望著，就像個好奇寶寶。此時，海浪猛然就要打上岸，貓咪被突如其來的潮水觸發「敏感神經」，立刻發揮超驚人的矯捷身手，用魔鬼般的步伐「倒退嚕」，好不容易才成功躲過溼答答的命運。

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▲Chloe時常在戶外跑跳。

▲貓咪外出記得繫牽繩、穿胸背帶，做好防護措施唷！

這段影片在Instagram上已經累積1萬多讚數，被轉貼到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，也吸引8萬多次觀看，網友們紛紛被Chloe的快腳笑翻，留言表示，「也躲太快！」、「專業倒車入庫。」、「我看了都好緊張！」、「到底是有多怕XD」、「腎上腺素爆發～」、「貓：哎呦！夭壽！」、「超像螃蟹XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 北美要聞米克斯海邊踏浪

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