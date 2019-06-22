影分身之術！2狗「複製貼上」躺沙發　男友傻眼：這X小

▲乍看之下以為有兩隻相似度極高的狗狗。（圖／臉書粉絲團「摳逆吉哇」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台中飼主王瀚琦喜歡訂製家中狗狗的周邊商品，包括，衣服、雨傘、包包，這天家中出現與米克斯「摳摳」相似度極高的棉被，她傳照片給男友，對方點開後卻臉上三條線，傻眼地問「我到底看了什麼！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲男友看完後當場傻眼。

王瀚琦在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「男友不明白為什麼我要做這件被子！」照片中摳摳的身上躺著一隻複製貼上的狗狗，靠近一看才知道是客製化棉被，由於太過立體逼真，讓人難以分辨哪一個是本尊、哪一個是被子。有趣的是，摳摳看到後森氣氣地嗷嗷叫，還被嚇得不敢靠近，逗趣又可愛的模樣笑翻許多網友。

▲馬麻訂製許多狗狗的周邊商品。

照片上傳後吸引許多網友按讚留言，「剛剛一看 還以為是兩隻狗」、「我覺得好逼真喔！」、「我以為有一隻搶鏡頭的狗狗」、「馬麻失心瘋了哈哈」、「摳摳傻眼」、「太立體了吧！」、「摳摳眼神死」、「哪一個是被子，哪一個是本尊。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：哼！給我拿開！

▲摳逆吉哇：看看我多可愛啊！

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