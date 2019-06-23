爸上班遲到原因太揪心！　網全認同點頭：有理不扣全勤

▲爸曝上班遲到背後原因，網全認同。（圖／網友廖子喬授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

毛爸媽看到毛孩投射無辜眼神，總會捨不得出門。米克斯Coco超愛撒嬌，見到主人要出門，就倒在懷裡磨蹭討抱，「嚶嚶」叫著像是說「不要走！」，爸爸見狀忍不住說，「如果老闆可以讓我每天遲到3分鐘就好了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Coco：留下來或是帶我走。

爸拔在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「其實上班遲到，背後有洋蔥原因，因為孩子暫時12小時沒有爸爸，我捨不得離開家門。」照片中Coco依偎在爸拔身邊，擺出苦瓜臉又帶點不捨的表情，等到爸拔穿好鞋準備出門後，歐告還會用身體阻擋大門，直到聽到「晚點就回來」才乖乖地走回屋內。

照片上傳後，引來許多網友熱議，「遲到有理，不扣全勤」、「別人家的都不會讓我失望...羨慕」、「這哪捨得出門」、「告：留下來，或者我跟你走」、「 孩子的成長只有一次！小孩真的不能沒有爸爸」、「撒嬌鬼」、「直接帶去上班好了」、「心都要融化了」、「我會受不了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：馬麻～別滑手機快去接爸拔回家。

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