開動囉！貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們～

寵物小組／綜合報導

「看到都是我的啦～」柴犬少女橘子是名標準吃貨，任何食物都逃不過牠的「豬鼻子」，這天牠看到客廳桌上擺了一盤美味的荷包蛋，趁著家人一不注意，立刻衝上前去享用！等到馬麻發現無奈為時已晚，只好愣在原地向愛犬求情，「要留點給我們啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Min Fang Yu日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」分享這段影片並註解，「偷吃記得擦嘴巴啊，記得留一點給拔麻喔！」畫面中可以看到，柴柴橘子用後腿撐著身體，前肢撐在櫃子上，大口大口地吃著荷包蛋；只見牠聽到馬麻的呼喊先是轉頭看了一眼，但下秒又繼續埋頭狂吃。

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▲柴柴橘子開心地吃荷包蛋，但馬麻卻好難過。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）



▲橘子和妹妹Yuma都是吃貨喔！



事後馬麻詢問把拔，「要給牠繼續吃嗎？」而爸拔聽到後則霸氣回說，「沒關係，我的給牠！」影片目前已累積200多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言說，「爸爸真好～」、「妳的聲控系統沒靈過哈哈」、「哪呢？？？橘姊也會偷吃」、「汪：這不是我的嗎？」、「美食當前，柴不理你」。

▲吃貨兩姊妹也充當網美。



除了橘子之外，妹妹Yuma也是一名吃貨喔！以前有次爸拔在吃飯時，Yuma就用可憐兮兮的神情在旁盯著，趕也趕不走，最後只好把「空氣雞肉」拿到Yuma嘴邊，汪不疑有他地吃下，還不斷舔舌回味，聰明的橘子餘光掃到碗裡沒有雞肉，便坐在一旁不採取行動，姐妹反差模樣相當逗趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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