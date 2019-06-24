ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

開動囉！貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

「看到都是我的啦～」柴犬少女橘子是名標準吃貨，任何食物都逃不過牠的「豬鼻子」，這天牠看到客廳桌上擺了一盤美味的荷包蛋，趁著家人一不注意，立刻衝上前去享用！等到馬麻發現無奈為時已晚，只好愣在原地向愛犬求情，「要留點給我們啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Min Fang Yu日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」分享這段影片並註解，「偷吃記得擦嘴巴啊，記得留一點給拔麻喔！」畫面中可以看到，柴柴橘子用後腿撐著身體，前肢撐在櫃子上，大口大口地吃著荷包蛋；只見牠聽到馬麻的呼喊先是轉頭看了一眼，但下秒又繼續埋頭狂吃。

貪吃柴大啖荷包蛋，媽高分貝崩潰。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴橘子開心地吃荷包蛋，但馬麻卻好難過。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

▲餵空氣雞肉！柴妹狂舔舌回味。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲橘子和妹妹Yuma都是吃貨喔！

事後馬麻詢問把拔，「要給牠繼續吃嗎？」而爸拔聽到後則霸氣回說，「沒關係，我的給牠！」影片目前已累積200多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言說，「爸爸真好～」、「妳的聲控系統沒靈過哈哈」、「哪呢？？？橘姊也會偷吃」、「汪：這不是我的嗎？」、「美食當前，柴不理你」。

▲餵空氣雞肉！柴妹狂舔舌回味。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲吃貨兩姊妹也充當網美。

除了橘子之外，妹妹Yuma也是一名吃貨喔！以前有次爸拔在吃飯時，Yuma就用可憐兮兮的神情在旁盯著，趕也趕不走，最後只好把「空氣雞肉」拿到Yuma嘴邊，汪不疑有他地吃下，還不斷舔舌回味，聰明的橘子餘光掃到碗裡沒有雞肉，便坐在一旁不採取行動，姐妹反差模樣相當逗趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

影／柴妹吃「空氣雞肉」狂舔舌回味　汪姐傻眼看戲：真好騙

更多精采影音：

關鍵字： Min Fang Yu柴犬有點毛毛的橘子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱..

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼..

毛孩顧店睡著！阿公台語告狀　 網一看笑翻：輸入法超..

沒人看我表演...柴下水3秒上岸 爸傻眼：你這樣太..

緊張柴「開機關槍」碎唸　萌Q貓奶音：我不要剪指甲啦

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙..

11年天天趴窗等門！愛犬病逝回家只剩鑰匙聲...爸..

鳥界「黑幫」當街鬥毆！白尾八哥狠壓狂啄　對手頭破血..

吃2瓶罐罐還肖想早餐？　他默默拋麵包餵浪浪：我都瘦..

又玩這個？聖上看到球球嫌無聊　「5秒入睡」自我催眠

貢丸在空中！樓下小黃卡位「眼神發亮」　萬人笑：快點..

下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼主P..

叛逆阿金秀「3秒逃脫術」　見媽舉手走出...秒縮角..

奴才狂吃餅乾不分！　歐告「嘴邊瀑布」直流...餓到..

萌柴「裝箱上路」憂鬱臉坐後座　媽笑翻：誰叫的外送？

7歲愛犬突然發狠攻擊　老奶奶遭噬咬「滿手是洞」慘縫..

亞足聯盃／航源遇罷工卡班機再卡行李　兩件消失直飛桃..

快訊／汐止福德一路有人開槍！嫌15分鐘後主動投案　..

夜語慰靈曲《烏牛欄大護法—望天版》：閃靈＆何韻詩譜..

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼..

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大..

不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

好捕手人才難尋　大專最佳姚冠瑋有望獲味全龍青睞

匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美..

中職／桃猿25日對獅拚封王　翁瑋均先發搶勝

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最..

寵物動物熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

讀者迴響

熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

麻花辮妹神似艾莎　正面驚呆網友

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

會咬人勿近！呆萌汪疑惑：說我？

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼神飄移：嚇到倫家惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面