藍貓露「致命後腦勺」乖坐討摸摸！回眸一叫萌殺上千網





▲貓咪露致命後腦勺討摸。（圖／翻攝自抖音APP用戶「32177807」）

寵物小組／綜合報導

致命後腦勺！抖音APP用戶「32177807」日前上傳一則療癒短片，只見藍貓「球球」乖巧地坐在飼主身旁，露出圓滾滾的後腦勺，期待奴才可以伸手摸摸牠，最後等不及了甚至還回頭萌叫一聲，瞬間讓上千網友的心融化！

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球球是一隻非常黏人的貓咪，從影片中可以看到，牠乖巧地坐在飼主旁邊，安靜的如同一幅美麗的畫，同時也展現自己致命的後腦杓，這一切目的就是為了要讓奴才給牠摸摸！最後球球發現主人沒有上鉤，只好拿出大絕招，回眸一看再加上超萌叫聲，逼人不得不投降，拜倒在牠的英姿之下。

▲球球等得受不了，回頭叫人快點摸牠！

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飼主將這段影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有不少人逗趣留言，「轉過來很欠吸」、「還不趕快摸我！」、「這...太邪惡惹！」、「喵：快點！老子都等著急了！」、「開門，偷貓，謝謝！」、「我不想吸，只想偷貓了」、「這個後腦勺...我中招了」、「致命式撒嬌」。

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