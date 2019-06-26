麻雀倒車「格子窗」停好躲雨　屋主笑翻開價：1次收50

▲麻雀停在格子窗上躲雨。（圖／有點毛毛的／Judith Chang）

寵物小組／綜合報導

連日大雨野外動物們紛紛找尋地方躲避，網友Judith Chang日前在臉書社團「有點毛毛的」貼出一張逗趣照片，只見2隻麻雀倒車入庫，把自己停在格子窗上避雨，讓Judith Chang家的窗戶頓時變成麻雀們的休息站，她又驚又喜開玩笑表示，「躲雨一次收50！」

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從照片中可以看到，格子窗上有2隻麻雀把自己「停」好，將這裡當成休息站躲避外頭的傾盆大雨。Judith Chang看見這個畫面後，便拿出攝影機將拍下，所幸當時屋內燈光暗，加上窗戶關著，才能在不驚擾牠們的情況下拍到這難得的一刻。

▲有網友在留言貼出避雨的昆蟲們。

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麻雀躲雨照片一上傳後，立刻引來大批網友關注，也有人逗趣留言要原PO多給麻雀們一些停車優惠，「兩人同行有打折嗎？」、「 太貴了，親一個就好」、「沒有錢，可以改送蚯蚓嗎？」、「有沒有套票？」、「就免費吧！」、「可以買一送一嗎？」、「小鳥：我們可以用黃金跟你換XD」、「兩隻同停可以一隻免費嗎？」、「順便贈送免費食物」、「 鳥：拿學生證有打折嗎？」。

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