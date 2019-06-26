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睡覺超搶戲！主子窩紙箱「大頭放完美直角」　奴才半夜追劇狂分心

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寵物小組／採訪報導

這睡姿真是絕了！桃園的飼主Shih Han Wu家中有隻帥氣的喵星人「Tyga」，牠從小就很喜歡把自己塞在小紙箱裡面，但長大後身體無法全部塞進去，無奈只好常露顆頭在外面。這晚奴才半夜在追劇，可眼神卻忍不住瞄到一旁Tyga的奇特睡姿，她拿手機錄下後分享到網路上，湧入3千多名網友按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Shih Han Wu日前在臉書寵物社團「愛貓聯盟」PO出一段影片並註解，「孩子這樣睡不會落枕嗎...」畫面中可以看到，在電視機的旁邊有個小紙箱，而紙箱的正上方居然有顆貓頭放在上面；只見喵星人Tyga把身體埋進紙箱裡，自己的大頭則「饋」在直角處，模樣看起來輕鬆又愜意。

貓頭放完美直角，奴才追劇狂分心。（圖／飼主Shih Han Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲喵星人Tyga把頭饋在紙箱上睡覺，讓奴才一直無法專心追劇。（圖／飼主Shih Han Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

貓頭放完美直角，奴才追劇狂分心。（圖／飼主Shih Han Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲調皮好動的Tyga喜歡欺負家裡其他的貓。

Shih Han Wu表示，「Tyga是在兩個月大時領養回來的，跟同胎的妹妹一起。那時候牠們的貓媽媽不見了，還好後來被一個愛媽撿到。」Tyga平常的興趣是欺負姐姐跟妹妹，有趣的是，牠特愛吃拖鞋，尤其是「哈瓦仕」的，不管是新的還是舊的都喜歡，目前為止已經咬爛四雙了！

這段影片分享不到一日就在網路上引發熱議，許多人看完都在底下留言說，「這表示牠喜歡紙箱，奴才可以繼續網路購物了」、「貓果然是水做的」、「好可愛」、「功夫很高喔！站著靠紙箱就可以睡」、「紙箱永遠是貓咪的致愛」、「吊頸復健...正爽的嘞」、「喵：不要看電視，看朕就好了」、「睡得好舒適」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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貓頭放完美直角，奴才追劇狂分心。（圖／飼主Shih Han Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Tyga與貓妹妹「Lucy」。

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪喵星人紙箱睡姿

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