▲柴柴神還原照片中的動作。（圖／翻攝自Instagram@shibakoma）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬Komari這天展現牠驚人的智商，只要飼主拿出照片給牠看，汪就能做出相同動作，表情也幾乎一模一樣，準確率可說百分百，厲害的是牠連反應速度都能控制在3秒之內！飼主將這段影片上傳到Instagram帳號「shibakoma」，引來將近6萬人朝聖「高智商柴」。

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬コマリ（@shibakoma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 下午 4:49 張貼 請繼續往下閱讀...

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

從影片中可以看到，Komari一看見飼主秀出坐下的照片，立刻將屁股黏在地上，如同照片裡一樣乖乖地坐好；飼主緊接著再出題，不過komari無論是看到打招呼、趴下、手交叉等題目，全都能做出相同的動作，甚至連表情都幾乎一樣，零誤差完美演出，十分地厲害。Komari在影片結尾時，模仿照片中的甜笑饋手，萌度破表瞬間秒殺大票粉絲！

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬コマリ（@shibakoma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 20 日 上午 4:40 張貼

▲Komari前陣子剛過2歲生日。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，飼主也出面說明這段影片非倒轉特效，真相是在手機後面給出指令讓komari做出動作！即便如此，乖巧的korami仍讓不少網友讚嘆留言，「別人家的總不會讓人失望」、「エ讀生扮的？」、「狗精阿柴」、「啊我們家的怎麼笨成這樣」、「這隻柴柴的技能也太高端了吧」、「我家的只會盯著我發呆...」、「太聰明啦！」、「一秒融化惹」、「又乖又可愛！」。

▼更多精彩影音。