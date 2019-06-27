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柴犬神還原照片POSE！5道題零誤差完美演出　網羨慕死：別人家的QQ

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▲▼柴神還原照片中的動作。（圖／翻攝自Instagram@shibakoma）

▲柴柴神還原照片中的動作。（圖／翻攝自Instagram@shibakoma）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬Komari這天展現牠驚人的智商，只要飼主拿出照片給牠看，汪就能做出相同動作，表情也幾乎一模一樣，準確率可說百分百，厲害的是牠連反應速度都能控制在3秒之內！飼主將這段影片上傳到Instagram帳號「shibakoma」，引來將近6萬人朝聖「高智商柴」。

 
 
 
 
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從影片中可以看到，Komari一看見飼主秀出坐下的照片，立刻將屁股黏在地上，如同照片裡一樣乖乖地坐好；飼主緊接著再出題，不過komari無論是看到打招呼、趴下、手交叉等題目，全都能做出相同的動作，甚至連表情都幾乎一樣，零誤差完美演出，十分地厲害。Komari在影片結尾時，模仿照片中的甜笑饋手，萌度破表瞬間秒殺大票粉絲！

▲Komari前陣子剛過2歲生日。

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影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，飼主也出面說明這段影片非倒轉特效，真相是在手機後面給出指令讓komari做出動作！即便如此，乖巧的korami仍讓不少網友讚嘆留言，「別人家的總不會讓人失望」、「エ讀生扮的？」、「狗精阿柴」、「啊我們家的怎麼笨成這樣」、「這隻柴柴的技能也太高端了吧」、「我家的只會盯著我發呆...」、「太聰明啦！」、「一秒融化惹」、「又乖又可愛！」。

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關鍵字： 柴犬指令動作智商工讀生

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