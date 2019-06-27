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喵哥哥睡相如天使！　牠卡中間被抱緊變「厭世夾心」：放開我QQ

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▲▼中間喵弟被緊緊抱著神厭世。（圖／翻攝自Instagram「@go_home_loa」）

▲中間貓咪被緊緊抱著睡超無奈。（圖／翻攝自Instagram「@go_home_loa」）

寵物小組／綜合報導

哥哥們的愛太窒息啦！日本萌喵maile平時和貓哥哥感情十分要好，也經常臉貼臉一起睡覺，不過牠總是被兩隻貓緊緊抱著，瞬間變成一塊夾心餅乾，讓牠不小心就露出厭世表情！飼主經常在Instagram帳號「@go_home_loa」分享喵們的床照，超萌三兄弟吸引10多萬名粉絲追蹤！

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▲maile被緊緊抱著入睡。

從照片中可以看到，maile被兩位哥哥緊緊抱著入睡，但是由於喵們實在抱得太緊，讓maile只能露出一顆頭來，隔著螢幕都能感受到來自哥哥們濃烈又窒息的愛！這也使maile不得不擺出厭世表情，哀怨的臉就像在說，「放開我！」， 對比一旁甜笑熟睡的喵，畫面變得十分有趣。事實上三兄弟們平時就常抱在一起睡覺，中間的位置偶爾也會換喵睡，不變的是，睡中間的喵表情都超厭世！

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▲中間偶爾會換喵睡。

飼主經常在Instagram帳號「@go_home_loa」上傳三兄弟的睡覺照片，其中有不少像天使一樣的甜睡照，讓人看了一秒融化！然而也有不少網友看到maile厭世照笑翻留言，「哈哈哈哈哈哈！！擠死貓了！」、「旁邊兩隻療癒，中間的很憤世」、「夾心餅乾？」、「變成三明治了XD」、「中間貓臉好囧」、「喵：救命阿QQ」。

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關鍵字： 貓咪兄弟睡覺厭世

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