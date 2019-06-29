極品美尻！柯基犬「蜜桃臀型」超誘人　網忍不住大喊：想咬一口

在 Instagram 查看這則貼文 dogsalonHoney（@dogsalon_honey）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 4:44 張貼

記者吳鎮良／綜合報導

正所謂「人要衣裝、佛要金裝」，汪星人當然也要造型一下啊！日本一間名為《dogsalonHoney》的動物美容店最近超火紅，因為這裡美容師的巧手能把毛孩「大變身」。最近網路上流傳了一組柯基犬美容完的作品照，圓滾滾屁股超像棉花糖，吸引4千多名網友按讚、分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中可以看到，做完美容的柯基犬一臉燦笑望著鏡頭，彷彿相當滿意這次的服務；只見牠的全身也被整理了一遍，而且毛不會修得太短，依舊可以保護到皮膚。美容師對著柯基的屁股拍了多張照片，每張屁屁都擁有完美的弧形，不少網友看了都聯想到水蜜桃、吐司。

在 Instagram 查看這則貼文 dogsalonHoney（@dogsalon_honey）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 6:18 張貼 請繼續往下閱讀...

這組照片最近被網友轉貼到寵物社團，不到一日就累積將近2千名網友按讚，上百名網友看完都紛紛暴動大喊，「想咬一口！」、「哈哈哈太萌了吧」、「這個臉，我要不行了」、「好想摸摸這肚子跟屁股」、「蜜桃般的屁屁」、「好可愛胖嘟嘟的屁股」、「光看屁股還以為是比熊犬」。

另外，也有許多人在底下留言說，「這技術真的很厲害，想知道是哪位美容師」、「好可愛！修得好像跟假娃娃一樣」、「好棒、好圓的屁股」、「好光滑的屁屁」、「這個好療癒」、「鬆軟的餐包」、「修得圓圓滾滾，看起來超好摸的」、「好像剛烤好的麵包」、「棉花糖屁屁」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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