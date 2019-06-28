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家門前曬日光浴...臘腸犬遭紅衣男「連籠抱走」　女飼主淚求：把家人還我

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各位愛狗人士 腸爸腸媽 台中的網友們 希望大家能幫我轉發或分享 最重要幫我肉搜這個偷狗賊 也希望大家能幫忙找狗 影片是藍色的車子 我家的臘腸狗今天下午被偷走了 是一隻5歲的長毛臘腸（女生） 6/26 2019...

Doris Ho 發佈於 2019年6月26日 星期三


記者吳鎮良／採訪報導

台中市的飼主何小姐在26日下午一點左右，將剛洗完澡的愛犬Kelly放在家門外做日光浴，沒想到卻被一名身穿紅色上衣的男子把狗狗「連籠抱走」，等到家人發現時愛犬已不在原地。何小姐事後在臉書公布監視器畫面，希望網友能幫忙尋找愛犬，目前警方已受理報案。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

透過影片中可以看到，一名身穿白色上衣的平頭男走到何小姐住家隔壁的電器行，對著電風扇仔細查看；只見沒多久，後方一名紅衣男便雙手抓著籠子，一步步地向前邁進，接著走到車前把籠子放進車裡，而且也把何小姐的愛犬Kelly也一起載走。

愛犬遭抱走！飼主淚：把家人還我（圖／飼主何小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲紅衣男「連籠帶狗」一起抱上車。（圖／飼主何小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

愛犬遭抱走！飼主淚：把家人還我（圖／飼主何小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臘腸犬Kelly是何小姐5年前在彰化認養的狗狗。

何小姐受訪時表示，「事情發生在自由路上跟旱溪交界口，當天我們把狗狗洗澡完、毛髮吹乾後，放到外面曬點太陽，我們平常都有看也有顧。總共有3名嫌犯，白衣男假意看隔壁的商品電扇，紅衣男直接把籠子搬走，還有一名是負責開車的。」

嫌犯偷狗的整個過程都被附近的監視器拍下，何小姐也在臉書上傳2段影片表示，「各位愛狗人士、腸爸腸媽、台中的網友們，希望大家能幫我轉發或分享，最重要幫我肉搜這個偷狗賊，也希望大家能幫忙找狗，找到狗懸賞5000元。」

愛犬遭抱走！飼主淚：把家人還我（圖／飼主何小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kelly個性聰明又顧家。

案發當天何小姐就已立刻報警，不過由於嫌犯的車牌拍得不清楚，於是只能依照車型去追蹤。她難過地說，「我希望偷狗的人可以透過這篇報導，把狗狗趕快平安的還給我們！另一方面，我想說跟全台灣的飼主說，希望大家在外能多注意一下自己的愛犬。」

今年5歲的Kelly是隻長毛臘腸犬，性別是女生，身上的毛色有點類似摩卡色，牠的個性溫柔又聰明。何小姐透露，這幾年和愛犬的朝夕相處下來，Kelly就跟家人一樣是不可或缺的一份子，希望對方把狗狗歸還給我就好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

愛犬遭抱走！飼主淚：把家人還我（圖／飼主何小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kelly毛色偏摩卡色，但耳朵後面毛色偏白。

關鍵字： 台中狗狗臘腸犬偷竊

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