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聽到坐單車！尿布狗擔心被放鴿子　立馬叼「專屬坐墊」狂衝刺

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寵物小組／綜合報導

很怕沒跟到的汪星人！網友美靖飼養一隻可愛的汪星人，這天牠聽到主人要去騎單車，緊張地叼出一塊小布布，打算帶著「專屬坐墊」出去玩！主人將牠慌張的模樣錄下來，上傳到「有點毛毛的」臉書社團，萌翻許多網友。

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從影片中可見，白色的汪星人穿著小尿布，一聽到「單車」，匆忙地從遠方咬出一塊布，興奮地往前衝。只見牠的小短腿不停拼命跑，跑到一半還差點快跌倒。小朋友慌張的表現，宛如在說「要快點快點！不然等等要被放鴿子！」

▲聽到坐單車！尿布狗擔心被放鴿子，立馬叼「專屬坐墊」狂衝刺。（圖／網友美靖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲汪星人：要快點快點～不然會被放鴿子！（圖／網友美靖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

主人表示，毛孩一聽到「單車」關鍵字，就會很緊張地拿出坐墊，表示要一起去！同時也提到，愛犬的後腳天生就有問題，但是牠平常跑步都非常快，笑說只要毛孩過得開心、幸福最重要。

▲聽到坐單車！尿布狗擔心被放鴿子，立馬叼「專屬坐墊」狂衝刺。（圖／網友美靖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小朋友奔跑的樣子超可愛。

網友看完這則小短片，紛紛在底下留言，「好可愛哦」、「標準的愛哭愛跟路」、「好聰明，一定要把牠帶出去獲得大家讚賞」、「謝謝你對牠的不離不棄」、「好可愛好可愛喔」、「2隻腳的跑得比我們家4隻腳還快」、「腳腳這樣能跑這麼快是多想要上車」、「看牠多開心」、「超級開心的模樣，跑到要飛起來了」。

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關鍵字： 尿布單車坐墊

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