寵物雲竹北店開幕！連2天歡樂試吃會　會員再享「免費健檢」

▲加入會員就能在開幕期間享有寵物健康檢查服務。（圖／記者闕雁琳攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲竹北中正東店即將在6日盛大開幕！開幕期間連續兩天（6、7日）祭出許多超值活動，除了知名飼料品牌買一送一以外，還有歡樂試吃會讓毛小孩們吃飽飽！同時當天也有資深獸醫師陳正倫來到現場，為毛孩們進行寵物健檢服務，只要加入會員就能免費做健康檢查，藉此了解寶貝們的身體健康。

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開幕同時，竹北中正東店也推出「歡樂試吃會」活動，現場有知名品牌寵物飼料、罐頭，讓毛孩們開心試吃。毛寶貝們吃飽飽身體也要健健康康，只要加入會員就可以免費享有健檢服務，由資深獸醫師幫寵物們做健康檢察，替飼主們解答各種疑難雜症，另外，參加健檢還可以獲得寵物涼感巾，數量有限送完為止！

▲柴犬接受健康檢查。（圖／記者吳鎮良攝）

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開幕期間來店就送清潔噴劑，除此之外，也有知名犬貓飼料買一送一，全館消費買599元就送「寵物霸道總裁椅」抽獎券，讓飼主可以把吃的、用的通通帶回家！美容部分也有優惠活動，會員限定美容洗澡體驗價「小型犬199元、中型犬299元、大型犬599元」，美容洗澡包月則可以享有7折優惠。

【新竹縣竹北中正東店優惠商品總整理】

★開幕兩天（7/6、7/7日）活動

（1）知名犬貓飼料買一送一（ADD、紐頓犬、寵愛物語、愛肯拿、野宴、阿拉卡特、Wellness、法米納）

（2）消費買599元送抽獎卷，抽寵物霸道總裁椅。

（3）小動物商品單筆消費滿500元送草跟飼料體驗包！

（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599

（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠

（6）買任何貓咪飼料即贈送潔淨貓砂一包。每日限量50組

（7）7/6（六）、7/7（日）13:00至19:00會員享有「免費寵物健檢」（開幕期間免條件加入會員！）

（8）開幕兩日免條件申辦會員，當日消費即贈好禮。

（9）知名品牌寵物飼料／罐頭歡樂試吃：

7/6（六）

14:00~18:00 赫緻鮮肉糧

14:00~18:00 赫緻純肉餐罐

13:00~18:00 御膳房零食試吃會



7/7（日）

13:00~18:00 廠商-品果

▲▼竹北中正東店開幕DM。（點圖放大）

【門市資訊】

竹北中正東店

地址：新竹縣竹北市中正東路140之2號

電話：（03）5553295

門市營業時間：11:00至22:00

美容營業時間：11:00至21:00

美容公休日：一、四