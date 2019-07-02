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金門藍孔雀19年暴增飆破1400隻　 政府祭「1隻600」還能做料理！

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▲金門縣政府「抓1隻600」政策獵捕孔雀。（影／東森新聞）

寵物小組／綜合報導

孔雀一般來說讓人聯想到是尊貴與美麗的化身，但對金門人來說卻剛好相反！由於1999年的一場意外，導致孔雀在金門瘋狂繁殖，至今數量高達1400多隻，讓居民更頭疼的是，這些孔雀還會偷吃農作物！金門縣政府對此狀況祭出「抓一隻600元」的辦法，鼓勵民眾加入獵捕行列，解決這場生態危機。

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動物園鳥園放閃。（圖／台北市立動物園提供）美洲木鴨、粉紅背鵜鶘、藍孔雀、黑頸天鵝、綠簑鴿、黑袖歌

▲孔雀開屏。（圖／台北市立動物園提供）

1999年時「丹恩」颱風來襲，狂風吹毀金門畜試所養殖的孔雀籠舍，讓14隻孔雀逃跑，由於沒有天敵的關係，經過19年野外的繁殖，該動物數量已高達1400多隻，十分地驚人。更令人頭痛的是，藍孔雀們會到處偷吃西瓜、高粱等農作物，而金門縣政府除了擔心作物以外，也擔心噪音以及飛安的問題，於是找來專家進行獵捕，同時也鼓勵民眾一起加入行動。

▲▼金門縣政府「抓1隻600」政策獵捕孔雀。（圖／東森新聞）

▲孔雀除了偷吃農作物以外，也有可能產生噪音、飛安等問題。

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金門縣政府曾決定以「每抓一隻600」來增加獵捕孔雀的誘因，不過去年5月到今年4月僅僅移除83隻孔雀，明顯比不上繁殖的速度。因此當地居民開發「孔雀料理」，用鹹酥、三杯甚至是包水餃等方式，做出美味的一餐；也有原住民獵捕高手示範做陷阱，藉此捉住活體藍孔雀，向政府領獎金。同時，金門縣政府也正尋求除了獵捕以外的方法，盼能藉由藍孔雀的觀光價值，找出新的解決方案，在環境負荷與孔雀生態中達到平衡。

▲▼金門縣政府「抓1隻600」政策獵捕孔雀。（圖／東森新聞）

▲當地居民開發孔雀料理。

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關鍵字： 藍孔雀金門金門縣政府孔雀料理生態危機

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