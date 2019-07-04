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影／樹上掉落「2片貝殼」！她走近拍照PO網　900人見本尊萌翻：好可愛

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記者吳鎮良／採訪報導

新竹縣一名網友彭欣婷日前和家人在路上散步時，突然看到有個生物從樹上掉下來，當她遠遠看時以為是2片貝殼，但是走進一看發現居然是隻小貓頭鷹，她趕緊拿出手機錄下眼前的畫面，並尋求網友的幫助。最後彭欣婷看貓頭鷹身上無大礙，於是將牠安置到安全的地方，讓貓頭鷹的媽媽來找牠。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友彭欣婷上月30日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出4張照片並說道，「掉下來的貓頭鷹。」照片中，從樹上掉落到柏油路上的小貓頭鷹，看到人靠近似乎相當緊張，將身體壓低且把翅膀向外張開，做出警戒的姿勢；但若是不仔細看的話，小貓頭鷹的翅膀還真像是2片漂亮的貝殼。

樹上掉2片貝殼，網見本尊萌翻！（圖／網友彭欣婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲小貓頭鷹不慎從樹上掉落。

樹上掉2片貝殼，網見本尊萌翻！（圖／網友彭欣婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲彭欣婷最後把小貓頭鷹安置到附近安全的地方，讓牠的媽媽可以找到牠。

另外，彭欣婷也提供給《ETtoday寵物雲》現場拍攝到的影片，從影片中可以看到，小貓頭鷹見到人靠近後，雙腳一邊緩緩地後退，頭部也不停地做出鐘擺的動作；只見牠沒多久後便再度張開翅膀，而且嘴裡彷彿是在唸著什麼東西。

這組照片在網路上曝光後，目前已累積將近1000名網友按讚，許多人看完都紛紛留言表示，「如果沒有受傷，只要放在安全的地方就好」、「好可愛的小傢伙」、「看起來像幼鳥」、「只有我看成貝殼嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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野生動物急救站發佈於 2019年4月29日 星期一

關鍵字： 彭欣婷貓頭鷹有點毛毛的野鳥貝殼

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