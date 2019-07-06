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小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」

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寵物小組／採訪報導

6歲的小鸚「憋哭」擁有綜藝魂，連抓癢都很有戲！這天「憋哭」臉臉癢，便伸出腳爪撓癢，由於速度超快，還發出「啪啪啪」的聲音。飼主「巴黎梅耶」將這一幕錄下並笑說，「傳說中的佛山無影腳，到底一分鐘可以抓癢幾下？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」長得超可愛，卻十分不顧形象。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

「巴黎梅耶」受訪時表示，「憋哭」正常的時候看起來「是顆溫柔婉約的芒果」，但牠平常其實很沒形象，除了無影腳抓癢外，還很喜歡站三七步。此外，「憋哭」也有高超偽裝技巧，曾經靠毛色融入柚子堆中，讓自己變成「間諜柚子」；有次則是把自己臉頰毛弄得蓬蓬的，扮成香港喜劇電影《鹿鼎記》中的鰲拜，讓飼主哭笑不得，「不知道為什麼要把臉弄成這樣。」

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▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」喜歡站三七步。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲柚子堆裡有間諜！（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」把毛弄得蓬蓬的，扮成「鰲拜」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」拍美照偷比中指。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

「憋哭」用無影腳抓癢的影片中，可以看到牠側著身子、把腳舉得高高的，很認真地撓癢，中間一度重心不穩差點跌倒，還因此「見笑轉生氣」，氣得邊揮翅膀邊大叫。網友們看了紛紛留言，「害我也癢起來了」、「抓癢抓到差點摔倒會生氣欸」、「可惡鳥奴不會幫一下」、「好萌的雞爪」、「腳速好快」、「我只看到肥腿腿」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」用無影腳理毛，速度快到只剩殘影。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」5歲生日收到可愛小卡片。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間諜柚子」。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

▲「憋哭」認真看卡片。（圖／飼主「巴黎梅耶」提供）

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關鍵字： 小鸚鸚鵡柚子間諜

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