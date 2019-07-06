心愛的他回來了！顧家忠犬門口搖「電動馬達」　網笑：紗門要壞了

記者吳鎮良／採訪報導

看這個模樣就知道一定是真愛！苗栗縣的飼主陳小姐家中有隻米克斯歐告莎莎，個性乖巧又聰明的牠對家人超忠心，每天只要一聽到家人回家的腳步聲，不管牠當時在做什麼事，都會激動地跑到門口去熱烈的迎接。陳小姐最近錄下莎莎看到家人回家的反應且分享在網路上，吸引上千名網友按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳小姐前陣子在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並註解說，「終於等到爺爺回家惹！」畫面中可以看到，汪星人莎莎聽到門口有熟悉的腳步聲靠近，立刻跑到門口去等待；只見牠一邊搖著屁股，一邊發出嚶嚶的哭聲，心情似乎相當激動。

請繼續往下閱讀...

▲米克斯莎莎一看到爺爺回家，激動地在門口跳「迎接舞」。（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲個性乖巧的莎莎原本是被棄養的浪浪。



過了一會兒，當莎莎真的看到爺爺就在門口後，內心更加澎湃，除了屁股搖成電動小馬達之外，牠甚至直接站起來狂抓紗門，迫不及待地想要讓爺爺趕快進來。陳小姐表示，「那天是前一陣子下大雨的時候，我爸（莎的爺爺）剛從外面回來，因為下雨天我爸就在外面掃樹葉留比較久，莎莎就在迎接。」

當初陳小姐的哥哥聽聞有人在偏僻地區撿到一窩浪浪，前往現場查看後決定也帶一隻回家照顧，也就是現在的莎莎。陳小姐表示，「莎莎是一隻很聰明又很貼心的狗狗喔！也是一隻膽小的狗狗，對於陌生環境跟狗狗會蠻怕的，常常比較活潑的狗狗接近，牠就直接倒地投降了，但對牠自己的狗哥哥就非常霸道唷！」

▲▼莎莎對這個家忠心耿耿，看到每位家人回家都會開心迎接。



當時同一窩的浪浪們，後續也都有順利地找到家，直到現在莎莎也經常去找哥哥玩耍；個性忠誠的牠，把家人視為最重要的人，每天都會迎接每位家人回來。陳小姐說，「牠大概時間差不多就會在門口等，然後等到會先跑來叫家裡的人，之後就會到門口做歡迎式了。」

這段影片目前已累積1千多名網友按讚、分享，許多人看完都留言說，「好可愛喔！毛都在發光耶」、「這尾巴甩到一定痛（太熱情）」、「哈哈我家的也都這樣，紗門...很快就要換」、「超級開心的，真愛無誤」、「毛孩就是那麼的忠心」、「毛色黑金黑金的，好漂亮，照顧的很好耶！」、「這個屁股有裝馬達吧」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲網友紛紛大讚莎莎身上的毛超油亮。

更多精采影音：