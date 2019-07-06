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牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼

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▲牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼。（圖／翻攝自YouTube／Rancho The Dog）

▲Rancho幫忙洗衣服。（圖／翻攝自YouTube／Rancho The Dog）

寵物小組／綜合報導

比利時牧羊犬Rancho是個會幫忙做家事的好孩子，這天牠嗅嗅家人的衣服，認為應該要洗衣服了，便將衣物叼進洗衣機裡，等洗好後再一一叼出，讓網友們看了直呼「好厲害」。不過，主人在影片最後出賣Rancho，放了一小段NG畫面，只見牠開門時不小心「凸槌」，一臉傻眼的模樣十分呆萌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Youtube頻道Rancho The Dog寫道，「Rancho今天幫我們洗衣服！真是個聰明乖寶寶。牠聞了我們的衣服並告訴我們應該要洗衣服了，於是我們就讓牠幫忙啦！」影片中，Rancho先將洗衣機門打開，輕輕地把襪子、T恤等衣物叼進裡面放好，再關上門等待洗淨；一會兒後，衣服洗好了，牠再度開門、叼衣服，動作一直保持輕柔順暢。

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▲牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼。（圖／翻攝自YouTube／Rancho The Dog）

▲Rancho開門時「凸槌」，差點被反彈的門打到臉。（圖／翻攝自YouTube／Rancho The Dog）

有趣的是，洗衣過程並沒有真的那麼順利。飼主擷取NG片段，只見Rancho開門時不小心太用力，導致洗衣機的門反彈回來，差點掃過牠的臉。飼主也補充，比利時牧羊犬有4種，分別是短毛的瑪連萊犬(the Malinois)、黑色長毛的格羅安達犬(the Groenendael)、剛毛的拉坎諾斯犬(the Lakenois)，以及Rancho所屬的特伏丹犬(the Tervuren)。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友們看了這段影片紛紛留言，「Rancho真是太聰明了，希望洗完衣服會有點心獎勵喔」、「牠可能比我認識的一些人還更懂得怎麼洗衣服」、「下次可以借Rancho幫我洗衣服嗎」、「訓練得真好，真厲害」、「除了洗衣服，也可以幫忙拖地板、擦窗戶嗎？」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 比利時牧羊犬牧羊犬特伏丹犬洗衣服洗衣機

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