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見到主子超興奮！小黃金軍團「口水霸凌」　牠被擠到臉變形：護駕

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記者吳鎮良／綜合報導

當汪星人遇上貓咪會發生什麼事呢？抖音上有段逗趣的影片最近在網路上瘋傳，內容是有群小黃金獵犬這天在門口看到一隻貓咪，全都興奮地湧上去，過程中主子甚至被牠們「口水霸凌」，而且臉也被擠到嚴重變形，還好最後一旁的奴才出手相救，貓咪才沒有被淹沒在黃金軍團當中。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

孫姓網友前陣子在臉書貓咪社團轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻註解說，「很煩捏！我不是你們的玩具啦～」畫面中，大約6隻的小阿金一看到貓咪，立刻搖著尾巴衝上去包圍起來；只見喵星人被牠們熱情攻勢，招架到無法好好站起來，還好最後被奴才拉到下方台階，才終於能好好休息。

小黃金集體霸凌，牠被擠到臉變形。（圖／翻攝自抖音）

▲阿金們一看到主子超開心，全都湧上去親親。（圖／翻攝自抖音）

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小黃金集體霸凌，牠被擠到臉變形。（圖／翻攝自抖音）

▲主子的表情猙獰。（圖／翻攝自抖音）

這段影片在網路上曝光後，目前已累積1千600多個按讚數，數百名網友看完都紛紛留言笑說，「不用自己理毛了XD」、「這貓脾氣也太好了」、「貓：這些後宮造反了」、「太受歡迎也是很困擾的」、「哈哈被狗淹沒了」、「一群小屁金金」、「狗狗也想要吸貓」、「瞬間懷疑貓生」、「落入凡間被犬玩」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金黃金軍團貓咪抖音

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