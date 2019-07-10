▲汪：我還在等一個家喔！（圖／翻攝自桃園市動物保護教育園區-新屋收容所，下同）

寵物小組／綜合報導

桃園市蘆竹區鵬程萬里社區7日發生虐狗案，由於飼主違反《動物保護法》第5條第2項規定，已經不適合養小狗，當下也簽字同意放棄，因此動保人員先將狗狗帶回安置。但有民眾在動保官網發現緊急收容動保案打成民眾陳情捕抓，對此，動保處管制課謝科長回應「同仁內部交接疏失，已更新入園資料卡。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



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▲飼主把狗高掛三樓窗外玩。（圖／網友何先生提供）





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▲狗狗更新後的入園資料卡。

有民眾8日晚上到桃園動保處官網查詢狗狗入園資料，卻發現原屬於緊急收容動保案卻變成民眾陳情捕捉，連來源地點都有錯誤。稍早，謝科長表示，「由於同仁未在轉交單上標註動保案件，讓交接同仁誤以為是民眾陳情捕捉，目前收容原因和來源住址都已修改更正，因為狗狗尚未絕育，等完成結紮手術，就會開放領養。」

▲歐告是活潑親人的小女生。

熱心網友也到收容所幫小黑狗拍認養照，歐告活潑可愛見到人就拼命撒嬌，精神及健康狀況皆無異常，只是體型稍微偏瘦，連園區醫生都稱讚牠相當親人，完成絕育後會留在園區送養。狗狗目前在TNVR區欄位T02、編號20190709010、性別女，喜歡狗狗的民眾，可以到收容所看看牠喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喜歡小黑狗的民眾，可以到TNVR區欄位T02、編號20190709010看看牠喔！

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