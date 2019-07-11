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拜託讓我上去啦～萌金饋頭「擠眉弄眼」求情　網笑：表情會說話

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記者吳鎮良／採訪報導

看到毛孩裝可憐、無辜的表情，你招架的住嗎？台北的飼主Joan Chen家中有隻可愛的黃金獵犬Maverick，個性溫和愛撒嬌的牠，即使現在已經42公斤了，卻還覺得自己是個小寶寶。這天Maverick因為想跳上床但被馬麻拒絕，於是便將頭靠在床上，臉上露出滿滿的無奈，惹人疼的模樣吸引700多名網友按讚、分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻前陣子在臉書寵物社團PO出一則貼文並註解說，「不能上床就是不能上床！」畫面中可以看到，想跳上床卻失敗的阿金，將頭靠在床角處，內心無法說出口的無奈全寫在臉上；只見牠一副苦瓜臉、眉頭緊皺，雙眼眨阿眨表情相都有戲，最後被馬麻摸摸頭後，臉上終於露出燦爛的笑容。

萌阿金想上床睡覺，擠眉弄眼求情。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲▼Maverick的招牌委屈臉。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

萌阿金想上床睡覺，擠眉弄眼求情。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原來床上的位置是汪哥哥阿鐵專屬的，身為弟弟的Maverick雖然有自己的床墊，但卻經常想跳上床霸占哥哥的位置。飼主Joan Chen表示，「當時Maverick很想上床，我跟牠說不可以，牠就把頭放在床上，其實牠也常常這樣。」

目前一歲大的Maverick是位帥氣的小男生，從小個性就很溫和又聽話，如果覺得內心有什麼委屈，牠都會明顯地表露在臉上。飼主Joan Chen說，「Maverick非常黏人又黏狗，是家裡面5位毛孩當中，個子最大也是脾氣最好的，膽小的牠如果自己在家中，牠會哭哦！」

萌阿金想上床睡覺，擠眉弄眼求情。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬麻說：「不可以爬過來！」接著，牠就把頭放在椅背上，然後就睡著了。

萌阿金想上床睡覺，擠眉弄眼求情。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Maverick是家裡面5位毛孩當中，個子最大也是脾氣最好的。

這段阿金向馬麻求情的影片在網路上曝光後，目前已累積了將近800個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈好可愛」、「擠眉弄眼的，敲可愛」、「牠的表情會說話」、「可憐的樣子～～要抱緊緊的」、「好可憐啊！讓牠躺一下唄」、「汪：偏心偏心」、「最後的笑臉好可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

萌阿金想上床睡覺，擠眉弄眼求情。（圖／飼主Joan Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡都沒人的話，偶會哭哭喔～

更多精采影音：

關鍵字： 黃金獵犬阿金表情求情

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