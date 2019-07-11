白目柴咬嘴邊肉挑釁　薩摩耶「甜笑變臉」張嘴反攻：要比大小？

▲柴柴咬薩摩耶嘴邊肉，牠氣炸開嘴「比大小」。（圖／翻攝自Instagram@alexto）

寵物小組／綜合報導

香港薩摩耶犬Coby和柴犬Aki是對歡喜冤家，時常在家打鬧叫囂，這天Aki「白目病」發作，咬著哥哥的嘴邊肉不放，挑釁意味超濃厚。Coby面對妹妹騷擾，也放棄甜笑賣萌，立刻張嘴跟Aki火拼看誰嘴比較大！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

在 Instagram 查看這則貼文 Alex To（@alexto）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 9 日 下午 8:40 張貼 請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，Coby正對著鏡頭不斷甜笑賣萌，卻感覺到自己的嘴邊肉有點濕濕的，原來是白目妹妹又來搗亂！Coby受不了Aki的瘋狂騷擾，只好放棄賣萌凶狠地露出利牙，準備跟對方一決高下。不過其實狗狗們感情很好，所以平時都是「打假的」，牙齒露了半天也沒咬到對方，讓打架瞬間變成「比嘴大」遊戲，萌翻不少網友的心。

在 Instagram 查看這則貼文 Alex To（@alexto）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 7:14 張貼

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飼主經常在Instagram帳號「@alexto」分享家中柴柴和薩摩耶的生活，這對兄妹雖然愛打愛鬧，卻也經常一起賣萌，有一次兄妹倆還表演深情對唱，只見Coby起音低吼後，Aki立刻高音合唱，配合的天衣無縫，也讓家中變得超級吵鬧。

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