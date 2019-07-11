到新家6個月大進化！「V臉浪貓→妹妹頭福氣兔」　中途媽靠這顆痣認出牠

▲當年在外流浪的浪浪，現在身材腫成一隻小兔子！（圖／網友Lan Hsieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者吳鎮良／採訪報導

有了愛的孩子真的會變不一樣喔！中壢一名愛動物的網友Lan Hsieh‎在年前成功送養了一隻貓咪「小乖」，這除了是她第一次擔任中途的角色之外，也是她第一隻最用心照顧的浪浪。日前，Lan Hsieh在臉書上PO出一張小乖的近況照，身材豐腴的牠和當年的小毛頭相差甚多，福氣的臉蛋搭配短小的耳朵，模樣像極了一隻小兔子！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

中途愛媽Lan Hsieh 6日在寵物社團上傳一則貼文並註解說，「我這生第一個送養的孩子，今年元旦送養，看身材就知道她過得很好。」畫面中的左邊是小乖當初在外流浪的模樣，精緻的瓜子臉、四肢纖細，感覺就是一隻懂事且乖巧的毛孩子。

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▲愛媽Lan Hsieh第一次看到小乖的模樣，狀況非常不好。

▲持續餵養及照顧後，漸漸地變漂亮了。

而右邊的照片則是小乖的近況照，明顯可以看出嘴邊肉膨脹了一倍大，身形也變得格外有福氣，而且頭上的獨特「妹妹頭」毛色也超級顯目，唯一不變的是那顆在嘴邊的貪吃痣。沒想到才時隔6個多月，當年的小浪浪居然整個腫成一隻小白兔，超有福氣的外型引發網友熱烈討論。

愛媽Lan Hsieh回憶，「牠在流浪時我都叫牠小乖，牠對我來說是最有感情的孩子，第一次看到牠時，才2、3個月大，剛斷奶、小小一隻，眼睛還一直流淚，我看了很捨不得也很心疼，立刻買了離胺酸、每天餵著吃，幫牠換新的飲水。餵食三個月後，小乖的體型比牠的爸媽還大，也越來越漂亮，小乖也是唯一每天吃飯時都會報到的孩子！」

▲胃口好的小乖，吃到體型比牠的媽媽（右）還大隻。

▲以前小乖除了有獨特的瀏海之外，還有V字臉。

持續餵了一年多，小乖變得很黏人又親人，原本愛媽想把這小孩帶回家照顧，但牠的個性太強勢、會搶東西，擔心會和家裡的公貓處得不合，便放棄了這個想法。Lan Hsieh說，「我們認為牠適合單貓家庭，剛好朋友的孩子一直想養貓，家裡也沒養過貓，很適合小乖，我們就在今年元旦把牠撈給朋友了。」

個性溫馴又聰明的小乖，親人親到愛媽只要一抱起就能帶著走；此外，小乖現在也有了新的名字，叫做黑糖。Lan Hsieh說表示，「認養牠的朋友很用心，在決定認養前做了很多功課，我們認為他們可以給小乖幸福，所以就讓朋友帶牠回家。隔了一個月後，我們有去家訪，黑糖過得很幸福，全家人都很疼愛牠，我們也覺得很欣慰。」

▲親人的小乖任人抱不會發脾氣。

▲現在小乖改名為黑糖。

這則溫馨又可愛的貼文在網路上曝光後，目前已累積2.3萬名網友按讚、分享，許多人看到黑糖的近況照都紛紛笑說，「太好了！現在超級漂亮的」、「主人真的很疼愛牠，養得白白胖胖」、「哈哈有顆貪吃痣」、「這空氣瀏海太萌了」、「媽媽一直覺得牠餓」、「怎麼好像招財貓XDD」

另外，也有不少人留言表示，「是兔子無誤」、「髪型很有特色，漂亮」、「嘴邊肉很厚實」、「這是同一隻嗎！？」、「是不是阿嬤養的」、「臉好圓，想捏捏」、「從貓進化成萌兔了」、「領養審核新要件～家有阿嬤」、「臉超圓的，感覺頭上的花紋變小了」、「牠的瀏海沒有小臉效果」、「奴才服侍的很好啊」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲愛媽（左）放心地將小乖交到新家（右邊3位為小乖的新家人）。

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