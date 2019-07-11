馬麻喊「握手」！哈士奇當場愣住　下秒舉雙手飛撲：都給你～

寵物小組／綜合報導

哈士奇外型帥氣但經常做出天兵的行為，可這就是飼主們愛牠的地方阿！抖音APP用戶「624242812」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天聽到馬麻說「握手」的指令，當下牠先是愣住了一下，不過很快牠便舉起雙手撲上去，逗趣又可愛的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，哈士奇一看到馬麻把手伸出來，立刻歪著頭傻傻地看著，接著下秒牠居然站起身子來，並且舉起雙手打在主人手上。後來馬麻仍不死心，堅信愛犬能乖乖地只伸出一隻手，於是又再試了一次，但最後的結果仍和先前一樣，眼看哈士奇一臉燦笑的模樣，讓主人看得哭笑不得。

▲哈士奇聽到握手的指令，先愣住了一下，接著舉起雙手飛撲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「624242812」，下同）



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▲哈士奇雖然思想邏輯有點跳，但這就是牠的可愛之處阿！



這段影片日前被網友分享到各個寵物社團，目前已累積6千多個按讚數，數百人看到哈士奇超二的行為，紛紛留言笑說，「二哈只是太聰明了，一次給兩隻手給主人握」、「哈哈哈太可愛了啦」、「這次我看過最荒謬的握手版本XDD」、「很漂亮的二哈，主人平常一定超疼的」、「二哈握手的風格也太獨特了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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