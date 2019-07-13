誰說我是天兵！哈士奇進化得力助手　叼充電線、礦泉水通通難不倒

寵物小組／綜合報導

外型帥氣的哈士奇因為常做出一些超二的行為，以致於被不少網友笑稱是二哈，但這次牠的行為或許會讓你翻轉過去對牠的印象。抖音APP用戶「64011979」的飼主家中有隻聰明的哈士奇，不僅會幫忙拿充電線、點心，甚至是礦泉水，乖巧的模樣讓許多飼養哈士奇的飼主直呼，「超孝順的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片一開始，哈士奇就可愛地開著飛機耳，嘴裡咬著一條充電線要交給主人，接著還陸續叼了礦泉水、零食、冷氣遙控器，每一項都完整地放到主人的手上，精準度是百分之百。有趣的是，當主人喝完水後呼叫愛犬過來，接著把空瓶子拿給哈士奇，沒想到狗狗就這麼叼著垃圾拿去外面了！

▲哈士奇會叼礦泉水、零食、冷氣遙控器給主人。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」，下同）



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▲就連主人的空瓶子牠也會幫忙拿走。



這段影片從大陸抖音流傳到臉書上，目前被網友分享到寵物社團裡，不到一周就累積1千多個按讚數，許多人看了哈士奇超聰明的行為紛紛留言表示，「這真的不是工讀生嗎！？」、「雖然很乖，但狗狗的表情怎麼那麼哀怨XDD」、「別人家的就是不一樣」、「我家這隻沒咬壞我的充電線就要偷笑了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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