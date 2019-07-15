同伴都有家了…浪汪神情羨慕：什麼時候輪到我？

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▲米克斯娜汀 。（圖／浪浪別哭授權提供）

娜汀：想要有個溫暖的避風港。（圖／臉書粉專「浪浪別哭」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

1歲的米克斯「娜汀」在中途餐廳「浪浪別哭」等家1個月都沒有任何申請，許多人都是專程來看幼犬，因此牠始終沒有一個機會。或許是知道自己外在條件不優，原本懼怕男生的牠，已經可以給任何人摸摸，時常叼著玩具繞場來吸引眾人的目光，牽起自己與客人互動的機會。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯娜汀 。（圖／浪浪別哭授權提供）

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▲娜汀叼著玩具來吸引眾人的目光。

娜汀在2個月大時被人丟棄在墳場，愛媽把牠接回家照顧，輾轉之下來到浪浪別哭等家，原本外向的牠，看到愛媽離開後，驚慌失措的模樣全寫在臉上，焦慮地徘徊在門口。所幸，娜汀地不適應只維持了一天，第二天就跟其牠等家的狗狗打成一片，開始到處玩耍。

▲米克斯娜汀 。（圖／浪浪別哭授權提供）

愛媽離開後，娜汀遲遲坐在門口不願離去。

由於娜汀錯過了黃金找家期，讓牠在找家的路上碰到許多考驗。許多人會抱著可愛的幼犬，輕聲問道，「想跟我回家嗎？」而娜汀只能在一旁用羨慕的眼光盯著，像是說，「這句話...真的會有輪到對我說的那一天嗎？」

▲米克斯娜汀 。（圖／浪浪別哭授權提供）

娜汀親人親狗，會在室內、室外定點大小便，非常適合養在家中陪伴喔！

浪浪別哭表示，1歲半的娜汀體重16公斤，不會再長大了，個性親人親狗，散步好牽不暴衝，非常喜歡與人互動而且極其撒嬌，還會在室內、室外定點大小便，「雖然外表不特別可愛，但相處過後會被牠獨特的魅力吸引，一定能為你的生活帶來許多美好。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯娜汀 。（圖／浪浪別哭授權提供）

▲想更認識娜汀的朋友，歡迎到臉書粉專「浪浪別哭」看看牠喔！

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關鍵字： 浪浪別哭浪浪認養領養毛孩寵物

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