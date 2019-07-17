特企／跑山發生意外！貴賓心疼家人哭不停　「偷放臭屁」：別太想我啦　

▲貼心的蹦啾心疼家人哭哭，在車上顯靈「放臭屁」，讓全家人備感溫馨與神奇。（圖／網友海尼根提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文／海尼根

我家蹦啾（臘腸+貴賓小型犬，可是，已體重來說美容院說她要算中型犬的價位）來家裡有2年時間了，想當初牠第一天進家門，牠尿急就跑去廚房的地墊尿尿，之後她就固定在廚房地墊上便尿了！而有了牠之後我們去哪兒，牠也去哪兒！全台都去過，也環島過，每次吃好睡好，有雞有鴨有牛有西莎。

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還有一次牠憋尿憋的受不，一直發抖，我趕快叫「阿公開快點」！等到路邊停車，放牠下來尿，感覺牠輕鬆多了。但說也奇怪，牠居然只愛找大型犬，到宜蘭時，牠會自己去找住在隔壁的小黑，也和小黑變成朋友了，而小黑知道我們到了，也會自己跑來找牠玩。有一次玩到去巡田，結果小黑沒事，反而是短腿的牠整身泥巴。

我們在忙時，牠跟久也會知道我們在幹嘛，會乖乖在旁邊等。如果出去玩或逛街，你只要用牽繩，牠會變木頭人，一動也不動，如果牽繩撥掉了，牠馬上自己走。而且，蹦啾很保護家人喔！有一次小兒子故意打我給牠看，牠可是變很兇的。每次在罵牠的弟弟妹妹，牠都起來看一下，又一副不是我咬的「我繼續睡我的覺」。

蹦啾也很成熟，每次有人看到牠，都說「牠養了很多年了吼」、「牠很老了吼？」，其實牠才養2年，我都說牠是老來等，要去爬山很熱，很聰明的牠會先跑前面樹蔭下等我們。妹妹剛到家裡時，牠又是發揮了姐姐的模樣，「妹妹到哪？」或是「和她說妹妹呢？」牠會馬上跑去找，3姐弟還會分工合作把一包魷魚絲打開吃掉！

但是...就在去年，因為帶牠去山區跑步，結果被重機撞上、半身不遂，醫生說急救的話，可能在急救過程中，或是可能手術後，會慢慢變成全身麻痹。於是我們決定聽醫生的建議，讓牠安樂離開...與其讓牠拖，不如早點讓牠解脫。

我們帶牠回家，而牠的妹妹「嗨啾」一直舔牠、安慰牠，蹦啾就在晚上6點離開了我們。我們把牠葬在了菜園，並在當天晚上，我們還在大哭時，竟然聽到了！聽到「牠用尾巴敲打木板聲」，這是牠每天歡迎我們回家的聲音，很像打鼓的聲音！我趕緊叫老公聽，我老公也有聽到，而到現在常常在車上聞到牠放屁的味道...因為她放屁很臭XD。每次聞到時就問老公「是你放屁嗎？」結果都不是，老公都說「是妳孫女小胖妹吧！」

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