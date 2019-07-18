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加入會員享「義診」！　東寵蘆竹店祭歡樂試吃+潔牙試用

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▲巡迴義診 。（圖／東森寵物雲提供）

20日下午1點到7點將在蘆竹門市替毛孩進行健康檢查，（圖／東森寵物雲商店提供）

寵物小組／綜合報導

毛孩的健康是飼主最在乎的！東森寵物雲和「嬌寵醫生」寵物醫療平台合作，20日（六）下午1點至7點，將在蘆竹門市替毛孩進行檢查，只要加入會員就可以免費享有健檢服務，還能向醫生學習如何一起守護毛孩健康喔！

►►►看更多東森寵物雲商店資訊按這邊。

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▲巡迴義診 。（圖／東森寵物雲提供）

▲兔子：醫生我健康嗎？

許多人會定期做健檢，但寵物的健康也相當重要，由於毛孩不會表達，忍痛能力又是人的好幾倍，飼主往往會忽略牠們傳遞出的訊息，這時就需要專業醫療團隊協助。參與巡迴義診的資深獸醫師陳正倫，曾花6年照顧1隻棄貓，從事義診服務超過兩年，為上千位飼主解答疑惑，他了解「居家照護」的重要性，利用「行動醫療車」的概念，首創「嬌寵醫生APP」為毛小孩的健康把關。

 ▲▼東森寵物雲商店試吃照片。（圖／東森寵物雲商店提供）

柯基：快來飼料試吃會！

義診20日當日，下午1點到7點商店也推出「歡樂試吃會」活動，現場有知名品牌寵物飼料、罐頭，讓毛孩開心試吃，下午4點到8點推出鐵錘節牙試用。除此之外，.御膳房零食買三送一4包只要499、.夏日涼感床特價再7折、.洗澡包月則第2個月享8折優惠。

▲巡迴義診 。（圖／東森寵物雲提供）

指定品牌犬用牙齒清潔用品特惠組合799再送價值238的犬用蘇打餅。

另外，桃園蘆竹、中壢健行門市消費滿888元，免費贈送小型犬洗澡服務、中型和大型犬只要加價99元即可；三重中正北、永和得和消費滿777元，贈送小型犬洗澡、中型犬加價299元、大型犬加價499元；三和、新莊、北投門市消費滿888元，小型犬加價199元、中型犬加價299元、大型犬加價499元享有專業洗澡服務，活動只到7月31日為止。

▲▼東森寵物雲商店桃園門市和中壢門市貓咪待認養。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲蘆竹店待領養貓咪：快來帶我回家。

 【桃園蘆竹店優惠商品總整理】

1.外出用品（提籃）、便盆特價再8折
2.夏日涼感床特價再7折
3.單筆消費滿888元，送「小型犬洗澡」免費一次（中型犬、大型犬則加購99元可享；貓咪加購399元亦享優惠）
4.指定品牌犬用牙齒清潔用品特惠組合799再送價值238的犬用蘇打餅
5.御膳房零食買三送一，4包只要499
6.首次來店體驗洗澡，小型犬199、中型犬299、大型犬599，活動只到8月底
7.洗澡包月則第2個月享8折優惠

【東森寵物雲桃園蘆竹店活動資訊】

電話：03-312-0236
地址：桃園市蘆竹區南昌路266號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無
 

【7月份義診時間】

第一場
時間：2019/07/13（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲三重中正北店（新北市三重區中正北路119號重陽國小旁）

第二場
時間：2019/07/14（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號1樓）

第三場
時間：2019/07/20（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第四場
時間：2019/07/21（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

【8月份義診時間】
第一場
時間：2019/08/03（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場
時間：2019/08/04（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場
時間：2019/08/10（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場
時間：2019/08/11（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場
時間：2019/08/17（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場
時間：2019/08/18（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場
時間：2019/08/31（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】
第一場
時間：2019/09/07（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場
時間：2019/09/08（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場
時間：2019/09/21至09/22（六、日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場
時間：2019/09/28（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第五場
時間：2019/09/29（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）
 

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關鍵字： 東森寵物雲商店義診優惠蘆竹門市

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