ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人全看傻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人全看傻。（圖／飼主石小潔提供）

▲因為騎車沒逛逛，小灰灰氣得對媽媽又打又啄。（圖／飼主石小潔提供）

寵物小組／綜合報導

只是沒去逛逛，有必要氣成這樣嗎？灰鸚鵡「小灰灰」這天陪媽媽石小潔出門，滿心期待逛街的牠發現竟然只是還個書就要回家了，氣得用翅膀打媽媽還一路狂叫，讓路人全看傻。石小潔也無奈說，「真的超丟臉的，旁邊的騎士看的都忘記騎車了⋯⋯。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

石小潔表示，小灰灰平常最愛跟她騎機車去逛街，「我們會騎到附近的菜市場或全聯，然後一起享受逛逛的樂趣。」不過，這天因為時間太晚，她帶小灰灰還完小說就準備返家；沒想到，車子騎到家裡附近停紅燈時，小灰灰發現已經是回家的路，立刻變身「憤怒鳥」，用嘴狂敲媽媽的安全帽，又用翅膀狂呼「降龍十八掌」，接著一路叫回家，彷彿在抱怨「今天竟然沒逛逛！呼攏我？」

請繼續往下閱讀...

▲騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人全看傻。（圖／飼主石小潔提供）

▲本來氣到不吃媽媽給的葡萄，最後還是抵擋不了誘惑。（圖／飼主石小潔提供）

有趣的是，回家後，石小潔拿了小灰灰最愛的葡萄，想讓牠消消氣，不料牠竟將葡萄直接丟到籠底，直說「不要不要！」然而，傲嬌的小灰灰仍抵擋不了葡萄的誘惑，等媽媽一轉過頭，馬上就偷偷把葡萄撿起來吃了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看了紛紛留言笑說，「太聰明了」、「想著牠變臉時的畫面就覺得好笑，換成我是路人，我也是會看到忘記走」、「耍流氓，是灰雞的專長」、「有個性的灰鸚鵡」、「灰寶貝超級聰明的！每天的路程牠都知道！你只要沒有照之前的路走！就會一直跳飛，跟你說這不是回家的路啦！」、「我們家的也是，愛耍脾氣，所以千萬別呼攏牠，會記恨！」

▼更多精彩影音。

關鍵字： 灰鸚鵡鸚鵡流氓逛街

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

小貓躲藤蔓喵喵叫！　3歲女兒「霸氣抱上摩托車」媽只..

約定「陪我結婚生子」　14歲狐狸犬3度病危撐到看姐..

散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓..

金太陽鸚鵡雞婆解釦子！　爸揮汗扣到一半「下面又被打..

「那麼小隻好可憐」老闆娘說服先生收編貓　牠3年後變..

三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局..

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎..

小狗拖後腿奮力爬！走一半突「痊癒」　旁邊「黑狗問號..

洛威拿慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆：是被縮小燈照..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友..

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養..

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬..

祐銘&麻吉貓-麻吉求歡不成就爆氣

小姐姐幫帥氣柴頂級化妝服務！畫濃眉＋修容專業手勢笑..

母愛爆發！汪餵山羊寶寶超上手 奶瓶咬到嘴痠：你喝快..

白柴遭閨蜜放鳥「臭臉做美容」 淒涼對空氣碎唸30分..

洗手台成「貓貓避暑搖滾區」 主子超萌睡姿肉球朝天+..

萌貴賓體驗夜生活回家秒睡死　拍臉、撐眼叫不醒.....

金幼幼可愛技能點滿！　被搔肚子爽到短腿「海草式抖動..

高挑米克斯下游泳池...「1秒變柯基」！呆呆臉萌暈..

帶回新成員沒告知！　獨子汪驚呆「眼神死控訴」：不是..

騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人..

加入會員享「義診」！　東寵蘆竹店祭歡樂試吃+潔牙試..

阿嬤放飯找不到貓碗　「直接開袋餵」...喵孫爽吃把..

雙汪隔柵欄談苦戀…主人感動成全　網集體崩潰：連狗都..

影／1.5公尺桶水母「插滿金黃薯條」　攝影師神捕捉

他PO天價懸賞文求找回愛犬　路人近看嚇呆：找到就發..

爸蹲馬步幫歐告梳毛　意外錄下「尷尬定格畫面」…笑翻..

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特..

金幼幼可愛技能點滿！　被搔肚子爽到短腿「海草式抖動..

遭吊臂纜繩拖住！建築工人「撞開護欄」慘墜8樓斃命

姜至奐性侵2女又爆吸毒！　眼神空洞「遮全臉移送檢方..

大聯盟想實施20輪國際選秀　最快2020年開辦

暴雨炸蘭嶼！環道公路多處淹水　芋頭田「慘被泥水滅頂..

5層樓高「蔬菜」引論戰　雜誌揭真實身份網震驚.....

10顆磁力珠在肚內連成「手環」　1歲男童誤吞腸穿4..

被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！

眼睛血腫和菸燙痕跡！4歲遲緩兒難以表達只能哭…繼母..

寵物動物熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

影／「9隻狼」定居他家後院！政..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

天價懸賞文求找愛犬　路人近看嚇..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

拍菜色忽然鳥從天降！網：加料囉

讀者迴響

熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

影／「9隻狼」定居他家後院！政..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

天價懸賞文求找愛犬　路人近看嚇..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

拍菜色忽然鳥從天降！網：加料囉

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

最新影片

更多

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...傻眼定格

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友無言：現世報

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養的是貓還廢物

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬粉絲帶來力量

祐銘&麻吉貓-麻吉求歡不成就爆氣

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面