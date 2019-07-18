騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人全看傻

▲因為騎車沒逛逛，小灰灰氣得對媽媽又打又啄。（圖／飼主石小潔提供）

寵物小組／綜合報導

只是沒去逛逛，有必要氣成這樣嗎？灰鸚鵡「小灰灰」這天陪媽媽石小潔出門，滿心期待逛街的牠發現竟然只是還個書就要回家了，氣得用翅膀打媽媽還一路狂叫，讓路人全看傻。石小潔也無奈說，「真的超丟臉的，旁邊的騎士看的都忘記騎車了⋯⋯。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

石小潔表示，小灰灰平常最愛跟她騎機車去逛街，「我們會騎到附近的菜市場或全聯，然後一起享受逛逛的樂趣。」不過，這天因為時間太晚，她帶小灰灰還完小說就準備返家；沒想到，車子騎到家裡附近停紅燈時，小灰灰發現已經是回家的路，立刻變身「憤怒鳥」，用嘴狂敲媽媽的安全帽，又用翅膀狂呼「降龍十八掌」，接著一路叫回家，彷彿在抱怨「今天竟然沒逛逛！呼攏我？」

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▲本來氣到不吃媽媽給的葡萄，最後還是抵擋不了誘惑。（圖／飼主石小潔提供）

有趣的是，回家後，石小潔拿了小灰灰最愛的葡萄，想讓牠消消氣，不料牠竟將葡萄直接丟到籠底，直說「不要不要！」然而，傲嬌的小灰灰仍抵擋不了葡萄的誘惑，等媽媽一轉過頭，馬上就偷偷把葡萄撿起來吃了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看了紛紛留言笑說，「太聰明了」、「想著牠變臉時的畫面就覺得好笑，換成我是路人，我也是會看到忘記走」、「耍流氓，是灰雞的專長」、「有個性的灰鸚鵡」、「灰寶貝超級聰明的！每天的路程牠都知道！你只要沒有照之前的路走！就會一直跳飛，跟你說這不是回家的路啦！」、「我們家的也是，愛耍脾氣，所以千萬別呼攏牠，會記恨！」

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