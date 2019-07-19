4單身棕蜘蛛猴組「屁孩團體」偷襲樓下鄰居　遭大食蟻獸絕招反擊

▲棕蜘蛛猴被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危(CR)物種。（圖／台北市立動物園）

記者何睿宜／綜合報導

台北市立動物園裡有4隻棕蜘蛛猴(Ateles hybridus)，活潑又好動的牠們自從入住熱帶雨林區之後，就不斷地製造大大小小的事件，想讓「鄰居」不好過，種種調皮搗蛋的行徑，看在保育員眼裡，真的是又好氣又好笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北市立動物園身為「歐洲動物園暨水族館協會(EAZA, European Association of Zoos and Aquaria)」成員，透過參與「瀕危物種域外族群管理計畫(EEP, European Endangered Species Program)」，自德國法蘭克福動物園調度引進這4隻棕蜘蛛猴。

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▲棕蜘蛛猴正值調皮愛玩的年紀，好奇心十分強烈，完全不怕陌生人。（圖／台北市立動物園）

這次來台的4隻雄性棕蜘蛛猴，都是在動物園裡出生長大的個體，牠們的感情非常融洽，不時會有擁抱、理毛、輕咬追逐等互動。剛加入台北市立動物園熱帶雨林區時，牠們認為最有趣的遊戲，就是呼朋引伴對著相鄰的「黑蜘蛛猴」與「黑掌蜘蛛猴」叫囂挑釁。這些幼稚又任性的舉動，看在較年長「室友」的眼裡，應該覺得根本就是一群「屁孩」無誤，因此多半以「冷處理」的態度來面對，不想跟牠們一般見識。這群單身漢在試探了1個星期左右，或許自覺無趣，便不再以找對象吵架為樂。

▲黑蜘蛛猴面對「小屁孩」叫囂挑臖，多半冷處理，不想一般見識。（圖／台北市立動物園）

▲棕蜘蛛猴擁有修長四肢，以及號稱「第五隻手」的粗長尾巴。（圖／台北市立動物園）

這群單身漢正值調皮愛玩的年紀，好奇心十分強烈，完全不怕陌生人，這項特點讓接手照顧牠們的保育員，能夠在很短的時間內，找出辬識每隻個體的「小撇步」。例如，Pedro頭上的白斑從前額一直延伸到後方，經常做出膨毛跳躍的威嚇動作；Manni額頭的白斑較分散，嘴角經常往下做出「癟嘴」的表情；Paco頭上的三角形白斑很集中，乍看之下好像日本卡通中「鬼魂」的造形，雙眼下臥蠶明顯，嘴巴前凸；至於Louis頭上的白斑最不明顯，還帶點綠色，眼神矇矓好像每天都沒睡飽一樣。

▲4隻雄性棕蜘蛛猴感情非常融洽。（圖／台北市立動物園）

棕蜘蛛猴的家位在熱帶雨林區的戶外活動場內，這塊場域共分為上、下島及水域。為了讓上島剛種進去的喬木有機會好好長出樹冠層，保育員特別先將活潑且破壞力強的棕蜘蛛猴，與相鄰較穩重的的黑蜘蛛猴與黑掌蜘蛛猴戶外活動場對調，同時在仿岩上增設定時灑水設施。

住進上島後，4隻頑皮的棕蜘蛛猴發現下島住著大食蟻獸姐姐，馬上像小孩子發現新玩具一樣雀躍。平日裡牠們只要一逮到機會，就會偷溜進大食蟻獸姐姐的房間裡探險，看到食物還順道品嚐個幾口；偶爾藉著地勢之便，企圖由高處向下偷襲大食蟻獸姐姐。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲大食蟻獸姐姐面對「屁孩」偷襲，一點兒也沒在怕。（圖／台北市立動物園）

▲大食蟻獸姐姐面對「屁孩」偷襲，一點兒也沒在怕。（圖／台北市立動物園）

幸好大食蟻獸姐姐也不是省油的燈，面對突如其來的襲擊，立馬使出一記「無影腳」還擊，有效嚇阻下一波攻勢。有時候大食蟻獸姐姐遠遠察覺這4隻「猴崽子」似乎又在密謀什麼詭計，就乾脆下水游泳納涼、來個眼不見為淨，讓怕水的棕蜘蛛猴們，只能留在岸上「望水興嘆」了。

▲大食蟻獸下水納涼，怕水的棕蜘蛛猴們只能留在岸上。（圖／台北市立動物園）

棕蜘蛛猴分布於南美洲哥倫比亞北邊與委內瑞拉西北部，牠們是群居動物，喜歡在白天活動，以果實為主食，擁有修長的四肢，及號稱「第五隻手」的粗長尾巴，讓牠們能夠輕鬆、快速的穿梭在雨林間。近年來受到棲地破壞及不當捕捉等因素影響，野外數量稀少，已被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危(CR)物種，也成為歐洲動物園暨水族館協會瀕危物種域外族群管理計畫(EEP)的焦點之一，需要更多的保育機構一同參與，以擴大域外安全族群，並維持遺傳多樣性。

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