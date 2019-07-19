▲可愛的三花貓花花，手術後恢復良好。（圖／新北市動保處）

記者何睿宜／新北報導

三花波斯貓「花花」疑似不慎走失，暫時安置於八里動物之家，但牠的食慾並不太好，經獸醫觸診才發現罹患子宮蓄膿，所幸及時手術移除患部。動保處呼籲，未絕育犬貓於中老年好發生殖器官相關疾病，早期替寵物進行絕育，可以預防疾病的發生。

花花在民眾住家附近被拾獲，牠外表亮麗又非常撒嬌，極可能是有人飼養卻不慎遺失的家貓。八里動物之家接獲通報後，將花花帶回辦理公告，希望能替牠找到原本的家。然而在公告期間，花花的食慾一直不是很好，獸醫師觸診發現腹腔內有條狀物體，而非一般糞便觸感，趕緊帶至毛寶貝醫療中心進一步檢查。

請繼續往下閱讀...

原來，花花是罹患子宮蓄膿症。為避免病況惡化危及生命，所方立即安排手術將子宮及卵巢摘除，術後給予輸液及抗生素治療，控制子宮蓄膿感染狀況。所幸在術後第3天，花花便恢復正常食慾，順利度過子宮蓄膿併發症的難關。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲花花一見到動保員便靠近撒嬌。（圖／新北市動保處）

▲花花進所時活動力尚可，但食慾不佳，手術後才恢復正常。（圖／新北市動保處）

動保處指出，未絕育的中老年母犬貓，於發情期間子宮頸口開放，外部細菌藉機上行感染，又因子宮排除病原機能降低，容易感染形成子宮蓄膿症。子宮蓄膿症又分為開放型及封閉型，由於貓咪常會舔拭整理毛皮，即便感染開放型子宮蓄膿，也不如犬隻感染那樣容易被發現。

封閉型則可能等到犬貓出現厭食、頻尿及腹部異常膨大等症狀時，才會發現已經感染，危險性也比開放型來的高。治療方式通常以外科手術效果最佳，但術後仍可能因細菌內毒素造成嚴重併發症而致死。最佳的預防方式，還是盡早替寵物進行絕育手術。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

農業局長李玟表示，毛寶貝是家中的一份子，各位飼主最能先注意到牠們的健康是否出現異樣，「預防勝於治療，早期絕育除可解決發情期的困擾，更能預防疾病的發生。」值得注意的是，寵物有特殊原因不適合進行手術，應提供相關資料向動保處申請免絕育，若飼主未替犬貓絕育或申報免絕育，可依動保法第27條第1項第8款規定，處新臺幣5萬元至25萬元罰鍰。

▲手術將化膿子宮取出，雙側子宮明顯腫脹。（圖／新北市動保處）

▲子宮內蓄積暗色膿液。（圖／新北市動保處）